نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شغال رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 موقع تسجيل حجاج الداخل localhaj.haj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها بالمملكة العربية السعودية حالياً، فهو موقع تسجيل حجاج الداخل لأداء فريضة الحج ضمن التطوير والتحديث للتحول الرقمي في ظل رؤية 2030، هذا وقد أعلنت المملكة عن رفع عدد الحجاج من الداخل والخارج ليبلغ مليون حاج موسم 1443/2022، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية لمنع انتقال العدوي بفيروس كورونا بين الحجاج، فقد قامت المملكة بعدة إجراءات خلال الفترة الماضية للخروج من أزمة فيروس كورونا بسلام، لذلك تهتم الدولة بالحفاظ على ما تم اكتسابه من نتائج إجابية بشأن هذا الأمر، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن رابط التسجيل لحجاج الداخل، بعد إعلان وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل، وسنعرض عليكم تفاصيل الخبر ضمن تغطيتنا المستمرة من خلال موقعنا ثقفني بنقل الأخبار التي تهم المواطن بمختلف الدول، ونعرضها عليكم من مصادرها الرسمية بالتفاصيل فتابعونا.

تُعلن غدًا #وزارة_الحج_والعمرة عن تسجيل الحجاج من داخل المملكة، تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال. pic.twitter.com/66BVfsW3GF — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) تُعلن غدًا #وزارة_الحج_والعمرة عن تسجيل الحجاج من داخل المملكة، تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال. pic.twitter.com/66BVfsW3GF — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 2, 2022

موعد بدأ التسجيل لحجاج الداخل 1443

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن بدأ التسجيل لحجاج الداخل لموسم حج 1443.

وذلك من اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022، الموافق 4 ذي القعدة 1443 ويستمر لمدة 9 أيام.

ويتم الفرز وإعلان النتائج حسب توافق الشروط على المتقدمين دون الالتفات لأسبقية التسجيل.

على أن يكون التسجيل إلكترونياً ونوضح لكم الرابط الرسمي للتسجيل خلال السطور التالية.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “localhaj.haj.gov.sa“.

إدخال المعلومات الشخصية للمتقدم على الحج.

اختيار الخدمة المناسبة.

استكمال عملية الحجز.

دفع قيمة الحجز.

استلام التصريح.

موعد فتح رابط المسار الإلكتروني

من المتوقع أن يبدأ موقع تسجيل حجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية، استقبال طلبات الحج لموسم 1443.

خلال الأسبوع القادم بعد الانتهاء من وضع الترتيبات والإجراءات النهائية لأداء فريضة الحج هذا الموسم.

فقد صرح دكتور ساعد الجهني رئيس مجل الإدارة المكلف للمجلس التنسيقي لحجاج الداخل.

من خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية عن الترتيبات بشأن الخدمات المقدمة للحجاج والخيام المطورة التي يتم تنفيذها لأول مرة.

كما أكد على أنه من المتوقع أن يكون موعد بدأ حجوزات حجاج الداخل خلال الأسبوع القادم.

فيديو | رئيس مجلس الإدارة المكلف للمجلس التنسيقي لحجاج الداخل د.ساعد الجهني: المتوقع انطلاق حجوزات حجاج الداخل الأسبوع القادم وسيكون هناك وجبات طازجة للحجاج#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/tM5PXBb0Ut — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | رئيس مجلس الإدارة المكلف للمجلس التنسيقي لحجاج الداخل د.ساعد الجهني:



المتوقع انطلاق حجوزات حجاج الداخل الأسبوع القادم وسيكون هناك وجبات طازجة للحجاج#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/tM5PXBb0Ut — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2022

موقع تسجيل حجاج الداخل 1443

بدأت العديد من الدول الإسلامية بفتح باب التسجيل لموسم الحج 1443، حسب النسبة التي تم تحديدها بمعرفة المملكة مع كل دولة، حيث يستقبل الحرم المكي ومسجد الرسول مليون حاج لهذا الموسم، حسب ما أعلنته وزارة الحج والعمرة السعودية مع الالتزام بالضوابط والإجراءات لسلامة الحجاج، وتخصص الوزارة موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لتسجيل الراغبين من المواطنين والمقيمين بأداء فريضة الحج، كما أتاحت الوزارة موقع حجز تصاريح الحج للمواطنين والمقيمين، للتسجيل للحج من خلال رابط “haj.gov.sa“، وخلال السطور التالية نوضح لكم متابعينا من داخل المملكة وخارجها هذه الضوابط لضمان سلامة الجميع من عدوي فيروس كوفيد 19.

ضوابط وشروط أداء الحج موسم 1443/2022

يكون المتقدم للحج من الفئة العمرية الأقل من 65 عاماً. أن يكون حاصلاً على الجرعات الأساسية من أحد اللقاحات المعتمدة لدي المملكة ضد فيروس كورونا. يتم تقديم نتيجة فحص PCR وتكون نتيجته سلبية لفيروس كورونا للقادمين من الحجاج من الخارج. أن تكون العينة التي تم الحصول عليها قد تم أخذها خلال 72 ساعة قبل المغادرة للمملكة.

موقع التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل 1443

تُجري حالياً عمليات بحث مكثفة للتعرف على موقع التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، لموسم 1443/2022 وموعد بدء التسجيل من خلاله، وقد أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية على أنه سوف تُعلن رسمياً من خلال موقعها الرسمي عن الإجراءات، التي سيتم من خلالها التسجيل لحجاج الداخل حسب الضوابط الجديدة، وسنكون معكم أول بأول حال إعلان الوزارة عن هذه الإجراءات ليكون بين أيديكم أخر ما يخص هذا الموضوع.

وزارة الحج والعمرة

تهتم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ الإجراءات الوقائية لسلامة ضيوف الرحمن، لذلك تم خلال موسم العمرة خلال شهر رمضان تطهير صحن الحرم المكي وكذالك المسجد النبوي، مع متابعة أعمال التوسعة التي تتم بالحرم المكي لاستقبال ضيوف الرحمن دون معوقات، هذا وتقوم الوزارة بمراقبة أعمال الشركات المتخصصة بتنظيم رحلات الحج والعمرة، وفي حالة وجود مخالفات تقوم الوزارة بمعاقبة هذه الشركات وإيقاف ترخيصها.