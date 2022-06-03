خطوات وشروط الحصول علي منحة الأرض المجانية المقدمة من الديوان الملكي 1443

قام الديوان الملكي السعودي ،بالإعلان عن تقديم منحة مجانية لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية ،وهذه المنحة هي حصول المواطن السعودي علي قطعة أرض مجانية ،ولابد أن تنطبق عليه الشروط الموضعة من قبل الديوان الملكي ،وهذه المنحة تهدف لمساعدة المواطنين السعوديين من الجنسين الرجال ،و النساء، كما أن الديوان الملكي يقدم الكثير من المساعدات للمواطنين السعوديين ،ويقوم بتقديم كل سبل الرعاية ،من أجل الإرتقاء بمستوي المعيشية للمواطن السعودي ،وتلبية متطلباته ،من أجل مواجهة ظروف المعيشية ،وهذا ضمن الخطة الموضعة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ،وتحسين معيشة المواطنين السعوديين.

الطرق المتبعة للحصول علي قطعة الأرض المجانية من الديوان الملكي

يمكن التقديم علي منحة الأرض المجانية المقدمة من الديوان الملكي السعودي ،وذلك بإتباع الخطوات الأتية:

أولا:يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سكن السعودية.

لابد أن يكون المواطن لديه حساب بنكي ،داخل موقع سكني.

يتم إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة مثل الأسم ،ورقم الهاتف المحمول ،و تاريخ الميلاد ،والبريد الإلكتروني الخاص.

سوف يتم إرسال كود خاص في رسالة نصية علي رقم الهاتف المحمول المدخل.

ثم بعد ذلك يتم كتابة الكود الخاص في الخانة المخصصة له.

وأخيرا:يتم حفظ كافة البيانات وإرسالها.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي قطعة الأرض المجانية من الديوان الملكي

لكي يتم الحصول علي منحة الأرض المجانية ،لابد من توافر عدة شروط ،قد وضعها الديوان الملكي السعودي ،وهذه الشروط هي:

أولا:أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتزوج عن 18 عاما ،للحصول علي المنحة.

في حالة إذا كان المواطن أرمل ،أو مطلق ،يجب ألا يزيد عمره وقت التقديم علي المنحة عن 25 عاما.

وأيضا إذا كانت المتقدمة من النساء ،إذا كان أرملة ،أو مطلقة ،يجب ألا يزيد عمرها عن 25 عاما.

ونحن موقع ثقفني نشكر سمو الملك السعودي ،علي المساعدات التي يقدمها للمواطنين السعوديين ،من أجل تحسين معيشتهم ،وتلبية كافة متطلباتهم ،وسد إحتياجاتهم ،في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن السعودي ،من تفشي فيروس كرونا المستجد ،والأزمة الإقتصادية التي تمر بها المملكة في الفترة الأخيرة.