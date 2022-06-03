نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الثالث الإعدادي البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية “التصحيح مستمر” في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار ترقب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية، نفت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ما يثار من حين وأخر عبر المواقع الإلكترونية حول اعتماد النتيجة أو موعد إعلانها، حيث لا تزال أعمال الكنترول مستمرة ولم تنتهي بعد، حتى يتم الانتهاء من كافة الإجراءات المتمثلة في الرصد والتدقيق وتحديد موعد للعرض على الدكتور ممدوح غراب المحافظ لاعتمادها وإعلان نسب النجاح وأسماء الطلاب العشرة الأوائل في نتائج شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي، لتلحق بباقي المحافظات المصرية التي تم اعتماد النتائج لها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرفية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية الأستاذ محمد رمضان عدم الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق والتصحيح ورصد الدرجات على الحاسب الألي للطلاب والطالبات في نتيجة الصف الثالث الإعدادي، من خاضوا اختبارات نهاية العام الدراسي دور مايو 2022، ووجه سيادته مناشدة لجميع وسائل الإعلام بجميع أنواعها، وبالتحديد مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة حول ما يخص أخبار اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، أو أي أخبار تخص موعد الإعلان.

كما يجب التأكد من نشر أي معلومات حول موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ويجب التواصل مع الجهة المعنية للحصول على الأخبار الصحيحة، والحصول على معلومات تستند لحقائق، حتى لا يتم إثارة البلبلة في أوساط الطلاب وأولياء الأمور.

أكد على انه عند الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح بشكل تام، سيتم رصد الدرجات والمراجعة النهائية في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، أو الخدمات الإلكتروني على موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية عقب أن يتفضل الدكتور المحافظ ممدوح غراب.

رابط نتيجة الإعدادية محافظة الشرقية

أين يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، فبدون شك أن هناك روابط رسمية سيتم الكشف عنها بمجرد اعتماد النتيجة، ستظهر على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، وسوف تعلنها مديرية التربية والتعليم، وهناك خدمة يوفرها موقع ثقفني منها يمكن متابعة مرحلة ظهرو النتائج في جميع المحافظات المصرية، والتي كان من بينها اليوم إعلان نتيجة محافظة القاهرة، وكذلك محافظة سوهاج ، بالإضافة إلى الدقهلية وكفر الشيخ والجيزة ودمياط وبورسعيد وشمالي سيناء والوادي الجديد وبني سويف وأسوان.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

بعد اعتمد النتيجة سنضيف ما ستعلم عنه المحافظة من روابط أخرى للاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي .

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