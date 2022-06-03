تسجيل حجاج الداخل عام 1443 وزارة الحج والعمرة

تسجيل حجاج الداخل، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية من خلال منصتها الرسمية وحسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن بداية تسجيل حجاج الداخل من الغد، علي أن يستمر تسجيل الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية لمدة تسع أيام، علي أن يتم التسجيل في الحج لهذا العام عبر منصة إلكترونية قد تم توفيرها من أجل تسجيل المواطنين بها لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالحجز بشكل إلكتروني سريع، وكان في الأيام القليلة الماضية قد تساءل عدد كبير من المواطنين عن آلية التسجيل في الحج لهذا العام والطريقة الخاصة بالتقديم، وسوف نوضح لكم آلية تسجيل حجاج الداخل.

تسجيل حجاج الداخل عام 1443

كشفت وزارة الحج والعمرة في بيان لها عبر منصتها علي توتير بأن فرز النتائج الخاصة بالتقديم علي الحج لهذا العام لا يعتمد على أسبقية التسجيل، بل علي بعض الشروط التي تضعها الوزارة لتحديد الاختيار علي الأفراد المسجلين لدي منصة الوزارة، وقد أكد وزير الحج والعمرة، دكتور توفيق الربيعة، بأن الوزارة تحرص على ضمان صحة الحجاج خلال الحج لهذا العام، وقد أكد بأن التقنيات الرقمية سوف تساعد علي تنظيم موسم الحج بشكل استثنائي، علي أن يتم توفير بطاقة الحج الذكية التي سيتم تطبيقها خلال هذا العام.

مدة إصدار تأشيرة العمرة

أكد وزير الحج، بأنه تم توفير خدمة إلكترونية جديدة من أجل التقديم على العمرة من خارج المملكة العربية السعودية، وقد كشفت الوزارة علي أن موسم الحج لهذا العام سوف يستوعب ما يقرب من مليون حاج، علي أن يتم استخراج تأشيرة الزيارة للعمرة خلال 24 ساعة الآن، مع تنفيذ المملكة حتي عام 2030 التي تستهدف تسهيل استقبال جميع المعتمرين بأعداد أكبر من ذلك.

وزارة الحج والعمرة تسجيل دخول

يستطيع جميع المواطنين تسجيل دخول منصة الحج والعمرة، علي أن يتم تسجيل الحجاج عبر هذه المنصة بهذه الخطوات: