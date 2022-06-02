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يعد الشوفان من الحبوب الكاملة الذي يعطي الشعور بالشبع لإحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف والبروتينات ويمنع إمتصاص المواد الدهنية لذلك فكرات الشوفان هي الحلوى المثالية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك كما أنها مثالية للذين يتبعون نظاما صحيا. طريقة عمل كرات الشوفان بالمكسرات المكونات 2 كوب كبير من الشوفان.

كوب من المكسرات المجروشة.

كوب من زبدة الفول السوداني.

ملعقة صغيرة من القرفة.

3 ملاعق كبيرة من عسل النحل الأبيض. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الشوفان والقرفة وكوب المكسرات المجروشة.

ثم نضيف إليهم زبدة الفول السوداني وعسل النحل الأبيض.

ثم نقوم بمزج المكونات جيدا ونشكلها على شكل كرات صغيرة.

نقوم بإدخال كرات الشوفان في الفريزر لمدة ساعة حتى تتماسك ثم تقدم. طريقة عمل كرات الشوفان بزبدة الفول السوداني المكونات ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من السوداني المطحون.

4 ملاعق كبيرة من حبيبات الشوكولاتة.

4 ملاعق كبيرة من الزبيب.

نصف كوب من الشوفان.

نصف كوب من زبدة الفول السوداني.

كوب إلا ربع من رقائق الأرز.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من السكر البني. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الزبدة المذابة وزبدة الفول السوداني.

ثم نضيف إليهم السكر والعسل والفانيليا ونقوم بمزجهم جيدا.

ثم نضيف إليهم الشوفان ورقائق الأرز ونقوم بمزجهم جيدا.

ثم نضيف حبيبات الشوكولاتة والزيب ونمزج المكونات جيدا.

بعد ذلك نقوم بتشكيل المزيج إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

ثم نقوم بغمس الكرات في السوداني المطحون ونقوم بإدخالها إلى الثلاجة لمدة ساعة ونصف ويقدم. طريقة عمل كرات الشوفان بالفراولة وجوز الهند المكونات كوب كبير من الفراولة المجمدة.

كوب كبير من الشوفان.

كوب كبير من السوداني المقشر الغير مملح.

كوب من دقيق جوز الهند الناعم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من جوز الهند. طريقة التحضير نقوم بإحضار محضر الطعام ونضع فيه الفراولة المجمدة والشوفان.

ثم نضيف السوداني ودقيق جوز الهند والزبدة، نقوم بخلط المكونات حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كرات الشوفان بدون فرن وبمكونات بسيطة - ثقفني

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