نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في منصة احسان في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان، تعد منصة إحسان من أكبر المشروعات الخيرية في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي وبرامج تحليل البيانات حتى تتمكن من توصيل الدعم لمستحقيه بأفضل طريقة.

لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية الاستفادة من دعم منصة إحسان وما هي شروط التسجيل، كذلك سنتعرف على طرق التبرع المتاحة على المنصة.

شروط التسجيل على منصة إحسان

هناك عدة شروط يجب توفرها في كل من يرغب في الاستفادة من برامج منصة إحسان، ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

إن يكون لدى المستفيد رقم جوال سعودي.

إن يكون المستفيد مقيما بالمملكة العربية السعودية.

أن يكون لدى المستفيد بريدا إلكترونيا مفعلا، ويقوم بالتسجيل به على منصة إحسان.

طرق التبرع على منصة إحسان

وفرت منصة إحسان عدة طرق للتبرع لأي من الحالات أو البرامج التي تدعمها المنصة، حيث يمكن التبرع دون تسجيل وهو ما يعرف بالتبرع السريع، أو يمكن التسجيل كمتبرع على المنصة ومتابعة تقرير التبرع يومًا بيوم والتعرف على كل جديد بالمنصة، ويمكن الاختيار من بين الطرق والتسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

التبرع السريع

لا يحتاج التبرع السريع التسجيل على منصة إحسان، فكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة إحسان من خلال الرابط التالي https://ehsan.sa/

الضغط على أيقونة التبرع السريع

اختيار البرنامج الذي تريد التبرع به سواء كان تبرعا عاما، فرجت، تيسرت، وقف.

تسجيل المبلغ الذي تريد التبرع به في الخانة المخصصة.

تسجيل طريقة الدفع ويمكن الاختيار ما بين (visa، mada، pay، mastercard).

ثم الضغط على أيقونة تبرع الآن

التسجيل كمتبرع

يتم تفعيل حسابك كمتبرع والذي يمكن من خلاله متابعة النشاطات وتقارير التبرع لديك، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة إحسان من خلال الرابط التالي https://ehsan.sa//

الضغط على أيقونة تبرع، ثم اختيار المشروع المناسب للتبرع.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة وبوضوح.

التبرع عن طريق الرسائل

وفرت أيضًا المنصة طريقة للتبرع عن طريق الجوال، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية على رقم 5005 ثم اختيار طريقة الحساب المناسبة والمبلغ المناسب.