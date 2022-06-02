نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إصدار تصريح دخول مكة المكرمة عن طريق منصة علم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إصدار تصريح دخول مكة من منصة علم, أصدرت إدارة الجوازات السعودية منصة إلكترونية من قبل لتسهيل عملية حصول الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية علي تصريح لدخول مكة المكرمة, ومع اقتراب موعد الحج يبحث الكثير من الأشخاص المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية سواء الأشخاص السعوديين أو المسلمين الأجانب علي طريقة الحصول علي تصريح دخول مكة المكرمة لأداء مناسك الحج, لتقوم إدارة الجوازات السعودية بتوفير منصة علم لتسهيل هذه الإجراءات علي الأشخاص والحصول علي التصريح بشكل إلكتروني دون حدوث تعب أو مشقة للشخص.

خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة من منصة علم

منصة علم هي أحد المنصات التابعة لإدارة الجوازات السعودية والتي تم إنشاؤها حديثاً للتسهيل علي الأشخاص أن يقوموا بالحصول علي تصريح دخول مكة المكرمة وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخري, ويمكن الحصول علي تصريح دخول مكة من خلال الخطوات التالية.

الدخول علي منصة علم الإلكترونية.

القيام بعملية تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي, وإذا كان الشخص مقيم فيقوم بالضغط علي بيانات المقيم.

قبل الضغط علي أيقونة دخول يتم وضع علامة صح علي أنا لست روبوت.

النقر علي خيار إضافة تصريح.

سوف يتم إظهار صفحة بها بعض البيانات عن الشخص المتقدم والتي يجب أن يقوم بكتابتها بشكل دقيق وصحيح للتمكن من أخذ تصريح دخول مكة بشكل سليم.

بعد الانتهاء يتم النقر علي إضافة طلب جديد, لتقوم إدارة الجوازات فيما بعد مراجعة طلبك ومعرفة ما إذا أن سوف يتم إعطاءك التصريح أم لا.

رقم التواصل مع خدمة عملاء منصة علم السعودية

بعد أن قامت إدارة الجوازات السعودية بتوفير منصة علم لخدمة الأشخاص بالخدمات الإلكترونية المختلفة, فقد قامت إدارة الجوازات بتوفير خدمة عملاء تخدم جميع للأشخاص الذين لديهم أسألة واستفسارات, حيث يقوم الأشخاص بالاتصال علي رقم 920000356 من أجل أن يتمكنوا من الحصول علي جميع الأجوبة علي الأسئلة والاستفسارات التي تشغل بالهم, وتم تعيين مجموعة من الموظفين ذات الكفاءة والخبرة العالية من أجل الإجابة علي اتصالات واستفسارات الأشخاص سواء كانوا أصحاب الجنسية السعودية أو غيرها.