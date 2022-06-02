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مع إقتراب فصل الصيف تزداد الحاجة إلى تناول حلويات مثلجة لترطب علينا في فصل الشتاء ولكن قد يصيبكم الزهق من حلويات الصيف التقليدية لذلك نقدم لكم اليوم أفضل طريقة لتصنعي كيك بارد شهي ولذيذ وإقتصادي لتقديمه لأسرتك ولضيوفك في ليالي الصيف الحارة. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة مكونات الطبقة الأولى 2 باكت من البسكويت الشاي السادة.

4 ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من السكر الأبيض. مكونات الطبقة الثانية 8 قطع من الجبنة المثلثات.

كوب كبير من الحليب المكثف المحلى.

علبة من القشطة.

6 ملاعق صغيرة من الشوكولاتة. طريقة تحضير كيك البسكويت البارد بالشوكولاتة نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه الكاكاو الخام والسكر والبيض.

ثم نضيف البيكنج بودر ثم نقوم بخفقهم جيدا.

نقوم بتفتيت البسكويت السادة ونضيفه لباقي المكونات في الخلاط.

نقوم بالخلط جيدا حتى تمتزج جميع المكونات ثم نقوم بإحضار صينية لخبز الكيك.

نقوم بإفراغ الخليط في الصينية وندخلها فرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.

نقوم بتحضير الطبقة الثانية نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي نضيف فيه الجبنة المثلثات.

ثم نضيف الحليب المكثف والقشطة ونقوم بخلطهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

نقوم بإخراج الكيك من الفرن ونسكب عليها الخليط ثم نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن مرة أخرى لمدة عشر دقائق.

نخرج الكيك من الفرن ونتركها لتبرد تماما ثم نزينها بالشوكولاتة ونقوم بإدخالها الثلاجة حتى تبرد وتقدم باردة. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة بدون فرن المكونات 2 باكت من بسكويت الشاي السادة.

علبة من القشطة.

كوب من الكريمة.

3 ملاعق من النوتيلا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة بدون فرن في وعاء صغير نقوم بوضع القشطة والنوتيلا ونمزجهم جيدا.

نقوم بدهن البسكويت السادة بالخليط ونضعه في صينية بشكل منتظم، ثم نقوم بإضافة باقي خليط القشطة والنوتيلا على طبقات البسكويت.

ونضيف عليهم الشوكولاتة نقوم بوضع صينية الكيك في الثلاجة حتى تتماسك، نقوم بخفق الكريمة مع الكاكاو ونضعهم فوق الكيك وتقدم باردة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن - ثقفني

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