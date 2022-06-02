نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي رسوم إصدار رخصة سير في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم استخراج رخصة سير في المملكة العربية السعودية, هناك نوع من رخص الذي يتم البحث عنه وهو رخصة سير مركبة داخل المملكة العربية السعودية, وتختلف أنواع المركبات وتختلف معها رسوم إصدار رخصة السير لها, وهناك أنواع أيضاً من تجديد رخصة السير لمركبة في المملكة, حيث يوجد تجديد رخصه سير بدل فاقد أو تالف وهناك أيضاً تجديد رخصة سير بسبب انتهاء صلاحيتها. رسوم إصدار رخصة سير في المملكة العربية السعودية هناك مبالغ محددة لإصدار رخصة السير الخاصة بالمركبات بكل أنواعها والتي توجد في المملكة العربية السعودية. رسوم إصدار رخصة سير لمركبة خاصة هي مائة ريال سعودي.

بينما تبلغ رسوم استخراج رخصة سير لمركبة نقل خاصة مبلغ مائتين ريال سعودي.

وإذا كان الشخص يبحث عن رسوم إصدار رخصة سير لحافلة صغيرة مبلغ مائتين ريال سعودي.

ويتم دفع مبلغ مائتين ريال سعودي مقابل استخراج رخصة سير لمركبة أجرة.

تبلغ رسوم إصدار رخصة سير لمركبة لحافلة عامة مبلغ أربعمائة ريال سعودي.

إذا كان الشخص يملك دارجة نارية يتم دفع مبلغ مائة ريال سعودي.

وتبلغ رسوم إصدار رخصة سير لمركبة أشغال عامة مبلغ ثلاثمائة ريال سعودي. رسوم إصدار رخصة سير بدل فاقد أو تالف أو منتهية الصلاحية في المملكة العربية السعودية قد يصادف أن تنتهي صلاحية رخصة السير الخاصة بالمركبات أو أن يفقد الشخص هذه الرخصة بسبب أنها تلفت أو تاهت, فيبحث عن رسوم إصدارها مرة أخري. رسوم إصدار رخصة سير بدل فاقد أو تالف أو منتهية الصلاحية لمركبة خاصة مبلغ مائة ريال سعودي. تبلغ رسوم إصدار رخصة سير بدل فاقد أو تالف مبلغ نقل خاصة مبلغ مائة ريال سعودي, بينما بدل المنتهية الصلاحية تبلغ رسومها مبلغ مائتين ريال سعودي. عندما يرغب الشخص في إصدار رخصة سير بدل فاقد أو تالف لحافلة صغيرة يتم دفع مبلغ مائة ريال سعودي, بينما بدل منتهية الصلاحية يتم دفع مبلغ مائتين ريال. وعند إصدار رخصة سير لمركبة أجرة يتم دفع مبلغ مائة ريال بالنسبة لبدل التالف أو الفاقد, في حالة بدل المنتهية الصلاحية يتم دفع مبلغ أربعمائة ريال.

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