نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء الإجازة الصيفية في السعودية 2022 ومدتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة وينتهي العام الدراسي 1443 ليهل موعد بدء الإجازة الصيفية في السعودية التي ينتظرها الملايين من الطلاب في جميع المراحل التعليمية، إذ يأتي ذلك وَفق الجدول الذي وضعته وزارة التعليم في النمملكة العربية السعودية قبل انطلاق الدراسة في نهاية أغسطس 2021م، وهو العام الذي شهد تغييرًا في النظام التعليمي بالمملكة، حيث أصبح العام يشمل على ثلاثة فصول دراسية بدلا من فصلين فقط، وأضيفت مواد دراسية جديدة، بداية من أولى ابتدائي وحتى أولى ثانوي، إضافة إلى زيادة عدد الساعات الدراسية لكل الصفوف، بهدف زيادة فائدة الطلبة.

موعد بدء الإجازة الصيفية في السعودية 2022

وننشر موعد بدء الإجازة الصيفية في السعودية 2022م، خدمة للطلاب والطالبات والمعلمين والعاملين في الإدارات التعليمية، إذ من المقرر أن تبدأ يوم الخميس 30 يونيو 2022 م، الموافق الأول من شهر ذي الحجة عام 1443هـ، وتمتد هذه الإجازة شهرين، وفقًا للتقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم السعودية، إذ يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل يوم الأحد 28 أغسطس عام 2022م، بالتزامن مع بداية شهر صفر 1444هـ.

عدد أيام الإجازات في مدارس السعودية 1443

وقررت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عدد أيام الإجازات في جميع المدارس للعام الدراسي 1443هـ، إذ وصلت إلى 12 إجازة بعدد أيام وصلت إلى 39 يومًا تتوزع على العام الدراسي دون احتساب إجازة نهاية الأسبوع، ليصل مجموع الإجازات إلى 69 يومًا.

الجدول الدراسي في السعودية 1444

ومن المقرر أن يبدأ طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية بالانتظام في مدارسهم وجامعاتهم خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1444 بدءًا من يوم الأحد 1 صفر 1444هـ، الموافق 28 أغسطس من العام 2022 م، وتبلغ مدة الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول 13 أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 30 ربيع الثاني 1444 هـ، الموافق 24 نوفمبر من العام 2022 م، ويتخلل الفصل الدراسي الأول إجازة اليوم الوطني التي تصادف يومي الأربعاء والخميس 25 و26 صفر 1444هـ، والموافق 21 و22 سبتمبر من العام 2022 م، بالإضافة إلى إجازتي نهاية أسبوع مُطوّلة.

وبدأ الفصل الدراسي الثاني، بدءًا من يوم الأحد 10 جمادى الأولى 1444 هـ، الموافق 4 ديسمبر من العام 2022 م، حيث تبلغ مدة الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني 13 أسبوعًا وتنتهي يوم الخميس 10 شعبان 1444 هـ، والموافق 2 مارس من العام 2023 م، كما يبدأ الطلاب والطالبات بالانتظام في مدارسهم وجامعاتهم خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 1444 بدءًا من يوم الأحد 20 شعبان 1444 هـ، والموافق 12 مارس من العام 2023 م، حيث تبلغ مدة الدراسة خلال الفصل الدراسي الثالث 13 أسبوعًا وتنتهي يوم الخميس 4 ذو الحجة 1444هـ، الموافق 22 يونيو من العام 2023م.