نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرسوم اللازمة لاستخراج رخصة قيادة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم استخراج رخصة قيادة في المملكة العربية السعودية, بمجرد أن يتم وصول المتواجد بالمملكة العربية السعودية السن القانوني لاستخراج رخصة قيادة يبدأ في البحث عن كيفية استخراج رخصة قيادة خاصة وكم تبلغ رسوم استخراج رخصة القيادة, لتقوم إدارة المرور بالإجابة على هذه الأسئلة والتي سوف نقوم بنقلها لكم على مقالنا, وهذه الرسوم التي تسمح للشخص المتواجد داخل المملكة العربية السعودية سواء كانت هذه الشخص سعودي الجنسية أو أجنبي مقيم أن يقوم باستخراج رخصة قيادة للتمكن من قيادة سيارته الخاصة بشكل قانوني.

رسوم استخراج رخصة قيادة في المملكة العربية السعودية

تم تحديد رسوم لاستخراج رخصة القيادة بكل أنواعها في المملكة العربية السعودية ليتعرف كل شخص علي رسوم كل رخصة قيادة علي حدا, وبلغ رسوم استخراج رخصة قيادة كالآتي.

تبلغ رسوم استخراج رخصة قيادة خاصة في السعودية أربعين ريال.

يتم دفع مبلغ أربعين ريال سعودي في حالة رغبة الشخص في استخراج رخصة قيادة عامة.

بينما يقوم الشخص بدفع مبلغ مائة ريال سعودي مقابل استخراج رخصة قيادة مركبات أشغال عامة.

إذا كان الشخص يملك دارجة نارية فيقوم بدفع مبلغ عشرين ريال سعودي.

إذا أراد الشخص أن يقوم باستخراج رخصة قيادة مؤقتة فلابد أن يقوم بدفع مبلغ مائة ريال سعودي.

رسوم تجديد أو إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة قيادة في المملكة العربية السعودية

هناك بعض الأشخاص الذين يتعرضون لأن يحدث لرخصة قيادتهم تلف أو فقد أو تنتهي مدة صلاحيتها ويرغبون في معرفة رسوم تجديد هذه الرخصة, لتجيب إدارة المرور السعودية وتوضح رسوم إصدار رخصة قيادة بدل فاقد أو تالف أو منتهيه.