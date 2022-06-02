نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حل مشكلة توكلنا غير معروف 2022 في المقال التالي
يواجه مستخدمو تطبيق tawakalna في المملكة العربية السعودية، بعض المشكلات في أثناء الاستعمال، منها مشكلة توكلنا غير معروف، فيما أوضع القائمون على البرنامج حل هذه المشكلة في خطوات سهلة للتيسير على المواطنين والمقيمين، سيما أن هذا التطبيق يمثل أهمية كبرى في قطاعي الصحة والتعليم، إذ أطلقته وزارة الصحة بهدف رصد المصابين بفيروس كورونا ومعرفة الحالة الصحية لجميع المستخدمين، ثم أضيفت له مهام أخرى، أبرزها إصدار التصاريح لدخول الأماكن المقدسة خلال موسم الحج والعمرة.
خطوات حل مشكلة توكلنا غير معروف
ومن الممكن حل مشكلة توكلنا غير معروف أولاين من خلال الدخول إلى التطبيق، وإجراء عدد من الخطوات السهلة وذلك على النحو التالي:
- الدخول إلى التطبيق الإلكتروني توكلنا.
- والدخول إلى التطبيق مرة ثانية ونحاول تسجل الدخول.
- وفي حالة لم تنتهِ المشكلة، نقوم بتفعيل الخدمة الخاصة بتحديد الموقع GPS، ومنح التطبيق صلاحية مشاركة الموقع بشكل دائم.
- ومن الممكن إزالة التطبيق تمامًا ومحاولة تحميله من البداية مرة أخرى.
- كما يمكن إرسال رسالة للحساب الخاص بتطبيق توكلنا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعرض المشكلة وطلب المساعدة.
كيفية حل مشكلات تطبيق توكلنا بسهولة
ويلاحظ مستخدمو تطبيق توكلنا الإلكتروني، ظهور عدد من المشكلات التي تعيق التعامل بسهولة مع الخدمات المقدمة، ويمكن عرض بعضها وكيفية الحل بسهولة، وذلك على النحو التالي:
- مشكلة No id، ويمكن حلها بالخروج من التطبيق وإعادة التسجيل مرة أخرى.
- “مشكلة توكلنا لا يعمل” وهذا خطأ من التطبيق ذاته ويفضل الانتظار لحين حل المشكلة وعودة التطبيق للعمل.
- مشكلة “عدم ظهور بيانات تسجيل دخول منصة مدرستي”، وحلها بتحديث التطبيق عبر متجر التحميل سواء كان متجر play أو App Store، أو التواصل بأحد ممثلي خدمة العملاء عبر رقم توكلنا 8001289999 من أي مكان في المملكة.
طريقة تحديث تطبيق توكلنا
ومن الممكن تحديث تطبيق توكلنا بكل سهولة من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف المستخدم سواء آيفون أو أندرويد.
- كتابة تطبيق توكلنا في مربع البحث، والانتظار لحين ظهور أيقونة التطبيق وبجوارها كلمة “تحديث”.
- الضّغط على تحديث، والانتظار حتي تحميل التحديث بالكامل.
- فتح التطبيق من الشاشة الرئيسية للهاتف.
- إدخال البيانات من جديد وبدء استخدام التطبيق.
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