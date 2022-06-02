موعد نزول حافز بعد ملتحق 1443 وكيفية التسجيل وشروط الأهلية

أطلق صندوق الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية برنامج حافز لدعم الباحثين عن عمل وتشجعيهم على الاندماج بسوق العمل، سيما في أول عامين بعد انتهاء تعليمهم وتدريبهم، إضافة لكل من غادر العمل منذ أكثر من سنتين، ويمنح هذا البرنامج إعانة مالية لمدة عام ونصف العام تبدأ من ألفي ريال سعودي، إضافة إلى خدمات تدريب وتوظيف تساعد عن العمل.

موعد نزول حافز بعد ملتحق 1443

وننشر موعد نزول حافز بعد ملتحق 1443هـ، خدمة للمواطنين الراغبين في التعرف إلى هذا الموعد، إذ يجري إيداع المبلغ المالي الخاص بحافز في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، وذلك بعد دراسة الطلب والتحاق الطالب بالبرنامج، وتدريبه ثلاثة أشهر.

كيفية التسجيل في حافز

ومن الممكن التسجيل في حافز أونلاين وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لطاقات، والنقر على مستخدم جديدن ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السّر المستخدمة في أبشر. كتابة الرمز المرئي، وتسجيل الدخول، وكتابة كلمة السّر المؤقتة، والنقر على متابعة، ثم إدخال رقم جوال أبشر. الضّغط على زر التأكيد، وإدخال عنوان البريد الإلكتروني، وننقر إرسال، ثم إدراج بيانات التعليم المطلوبة، ورفع المرفقات، وننقر تأكيد. الدخول إلى البريد الإلكتروني لعرض رسالة طاقات، ونضغط رابط التأكيد، ثم نضغط على برامجنا، ثم جميع البرامج، للعثور على حافز. ننقر على زر التقديم والاطلاع على البرنامج، واستكمال الملف الشخصي، وننقر “تقدم هنا”، ثم على تقديم الطلب.

كيفية تحديث حافز طاقات 1443

ويمكننا تحديث حافز طاقات لعام 1443هـ، من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لطاقات taqat.sa، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، والموافقة على التنبيهات. النقر على المتابعة، ثم على القائمة الرئيسية. النقر على برامجنا وتحديد المهام المطلوب تنفيذها، تحديد حافز.

شروط الأهلية في حافز طاقات 1443

ووضع برنامج طاقات مجموعة ضوابط وشروط لا بد من توفرها للاستفادة من جميع الخدمات والدعم المقرر للمستحقيت، وذلك على النحو التالي: