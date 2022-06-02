نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حافز بعد ملتحق 1443 وكيفية التسجيل وشروط الأهلية في المقال التالي
أطلق صندوق الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية برنامج حافز لدعم الباحثين عن عمل وتشجعيهم على الاندماج بسوق العمل، سيما في أول عامين بعد انتهاء تعليمهم وتدريبهم، إضافة لكل من غادر العمل منذ أكثر من سنتين، ويمنح هذا البرنامج إعانة مالية لمدة عام ونصف العام تبدأ من ألفي ريال سعودي، إضافة إلى خدمات تدريب وتوظيف تساعد عن العمل.
موعد نزول حافز بعد ملتحق 1443
وننشر موعد نزول حافز بعد ملتحق 1443هـ، خدمة للمواطنين الراغبين في التعرف إلى هذا الموعد، إذ يجري إيداع المبلغ المالي الخاص بحافز في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، وذلك بعد دراسة الطلب والتحاق الطالب بالبرنامج، وتدريبه ثلاثة أشهر.
كيفية التسجيل في حافز
ومن الممكن التسجيل في حافز أونلاين وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لطاقات، والنقر على مستخدم جديدن ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السّر المستخدمة في أبشر.
- كتابة الرمز المرئي، وتسجيل الدخول، وكتابة كلمة السّر المؤقتة، والنقر على متابعة، ثم إدخال رقم جوال أبشر.
- الضّغط على زر التأكيد، وإدخال عنوان البريد الإلكتروني، وننقر إرسال، ثم إدراج بيانات التعليم المطلوبة، ورفع المرفقات، وننقر تأكيد.
- الدخول إلى البريد الإلكتروني لعرض رسالة طاقات، ونضغط رابط التأكيد، ثم نضغط على برامجنا، ثم جميع البرامج، للعثور على حافز.
- ننقر على زر التقديم والاطلاع على البرنامج، واستكمال الملف الشخصي، وننقر “تقدم هنا”، ثم على تقديم الطلب.
كيفية تحديث حافز طاقات 1443
ويمكننا تحديث حافز طاقات لعام 1443هـ، من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لطاقات taqat.sa، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، والموافقة على التنبيهات.
- النقر على المتابعة، ثم على القائمة الرئيسية.
- النقر على برامجنا وتحديد المهام المطلوب تنفيذها، تحديد حافز.
شروط الأهلية في حافز طاقات 1443
ووضع برنامج طاقات مجموعة ضوابط وشروط لا بد من توفرها للاستفادة من جميع الخدمات والدعم المقرر للمستحقيت، وذلك على النحو التالي:
- عدم الاستفادة مسبقًا من إعانة البحث عن عمل، ويمكن قبول الطلب للمستفيد مسبقًا، شريطة ألا تتجاوز مدة الصرف السابقة واللاحقة مدة صرف الإعانة المحددة بنحو 15 شهرًا.
- تقديم الطلب قبل مرور عامين من تاريخ نهاية التدريب أو التعليم، أو بعد مرور عامين من تاريخ انتهاء العمل.
- لا بد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون لدى المتقدم القدرة على العمل، والجدية في البحث عن العمل.
- عُمر المتقدم لا يقل عن 20 سنة وألا يتجاوز 40 سنة، وليس موظفًا أو عاملاً في القطاع العام أو الخاص.
- ألا يكون طالبًا أو متدربا في أي من مراحل التعليم أو التدريب، وألا يكون لديه نشاط تجاري، وألا يتجاوز الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المطلوب للحصول على الإعانة.
- تقليص قيمة الإعانة 200 ريال في كل مرة يحصل فيها الباحث عن عمل على إنذار أو مخالفة.
- خروج الباحث من البرنامج إذا حصل على ثلاثة إنذارات، أو مخالفات.
- لا بد من الإقامة بشكل داءم في المملكة لمدة 10 أشهر على الأقل خلال فترة تقديم الطلب.
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