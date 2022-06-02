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عمر شويل - جدة قرض الجسر من بنك الراجحي 1443، يقوم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية بتقديم العديد من القروض المختلفة سواء كانت العقارية او قروض الطلاب، إلخ….، ومن ضمن تلك القروض قرض الجسر، وخلال هذا المقال سوف نتناول بالتفصيل قرض الجسر، فتابعونا.

قرض الجسر من بنك الراجحي 1443

يعتبر قرضاً لعميل سبق لمصرف الراجحي أن دفع قرضاً له ووجد أنه غير قادر على السداد، لذلك يعمل مصرف الراجحي مع المؤسسات المالية للسماح للعملاء بالدفع على أقساط منها، وسوف أقترض قرضاً قديماً. تلبية احتياجاته.

بعد أن يدفع العميل القسط القديم يقوم العميل بدفع القسط الأخير من القرض إلى مصرف الراجحي.

لذلك، قد يكون مصرف الراجحي قد ساعد العملاء الذين يجدون صعوبة في سداد قروضهم عن طريق الإقراض بقروض جديدة بدلاً من فرض غرامة تأخير.

شروط الحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي

للحصول على قرض مرحلي من مصرف الراجحي، يجب أن تستوفي بعض الشروط التالية:

العميل هو موظف بدوام كامل بأجر ثابت.

يجب أن يكون راتب العميل 1000-2000 ريال سعودي.

أيضا يجب ألا يقل عمر العميل عن 25 عامًا، وهو أحد الشروط الأساسية للحصول على قرض.

يجب ألا يتجاوز عمر العميل المتقدم للحصول على القرض 56 عامًا.

لم يتقدم العميل بأكثر من طلب للحصول على قرض مرحلي من مصرف الراجي فقط.

طرق الحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي

يمكن للعملاء الحصول على قرض مرحلي من مصرف الراجحي بطريقتين.

الطريقة الأولى: ذهب العميل بنفسه إلى البنك وأعد جميع المستندات والمستندات اللازمة مسبقًا للحصول على القرض، ولكن يجب أن تلتزم بالشروط.

الطريقة الثانية: قم بالمرور عبر الموقع وابدو بالشكل التالي:

يتقدم العميل بطلب للحصول على قرض تجسيري من خلال موقع بنك أرلاج.

انقر فوق التمويل الشخصي.

اضغط على القرض المؤجل واتبع الخطوات المطلوبة.

فترة سداد القرض

تقدم البنوك فترة سداد مرنة للقرض تصل إلى 5 سنوات أو 60 شهرًا.

العقوبات التي يواجها العميل عند عدم سداد قرض البنك

إذا رفضت سداد قرض أو تأخرت في السداد، فسيقوم البنك بفرض العديد من الغرامات، بما في ذلك:

صعوبة السداد من البنوك المستقبلية.

تجميد الحسابات المصرفية.

سنحجز محل إقامتك وفق القوانين والأنظمة المنصوص عليها في العقد.

ضع هذا الشخص في المسؤولية القانونية.