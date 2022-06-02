نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات والارامل السعوديات في المقال التالي
شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات بعد أن تم تطويره في الفترة الماضية وتم الإعلان عن ذلك تسائل عدد كبير من المواطنين عن البنود التي تم تطويرها وهل هذا التطوير ينطبق عليهم أم لا، ولعدم اللغط وتداخل الآراء حول صحة البنود الخاصة بتحديث الأخير في ثوبه الجديد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن كافة التحديثات التي طراءات علي قانون الضمان الاجتماعي، فعلي سبيل المثال قد اختلفت الحالات التي كانت تخرج بها المعونات الشهرية، مما أدي إلى تزايد وتيرة الخوف والقلق لدي الكثيرين حول إسقاط هذا الدعم عنهم والتأكد انه لا يزال بإمكانه الحصول علي الدعم المستحق له، وبناءا علي كثرة التساؤلات حول هذا الشأن، سوف نقوم بتغطية واسعه عن شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد لكافة الفئات المستحقة للدعم.
كما أعلنت الهيئة عن تقديم المعاش للسيدات المطلقات السعوديات، وتنال السيدة الغير سعودية ومتزوجة من سعودي حق الدعم، بالإضافة إلى الأرملة التي لا تحمل جنسية سعودية لكن لديها أبناء من رجل سعودي، يحق لها أن تأخذ معاش شهري من الهيئة، يحق لأبناء المطلقة أخذ معاش الأم في حالة الوفاة، حتى يصل الأطفال إلى عمر 26 عام وبذلك يكونوا قادرين على التكفل بأنفسهم.
شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات
وأعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة عن تواجد بعض الشروط الواجب توافرها في النساء المطلقة والتي تم استحداثها، وذلك كي تصنف ضمن المستحقين لخدمات الضمان الاجتماعي، وهذا نظرا لتواجد بعض الاختلافات في نظام الضمان الاجتماعي القديم والمطور فيما يخص المطلقات وهذه هي الشروط:
- تحصل علي الضمان الاجتماعي المطلقة التي تعيش بعيشة منفصلة عن أهلها.
- من الضروري لحصول المطلقة علي الضمان، ألا تكون موظفة في أي جهة من جهات العمل.
- أن تتواجد المطلقة في السعودية بشكل دائم.
- يجب أن تكون المطلقة كانت متزوجة من شخص سعودي الجنسية.
- ألا يتواجد للمطلقة أي مصدر دخل.
- يجب للمطلقة أن تمتلك حسابا بنكيا حتي يتم تحويل الكفالة الشهرية عليه.
- أن تكون المطلقة سعودية الجنسية.
- يجوز للمرأة الغير سعودية الحصول علي الضمان الاجتماعي، إذا كانت مطلقة أو أرملة لرجال سعودي ومعها منه أبناء سعوديين، ومقيمون في المملكة.
- من الممكن للأرملة والمطلقة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي أن تحصل علي الضمان في حالة واجد الأبناء السعوديين، مع تواجد مستند رسمي يثبت حالة الزواج، وإقامتهم الدائمة في المملكة العربية السعودية.
- يمكن لذوي الإعاقة و الأيتام أو الأرامل الذين يعولون الأيتام، الغير سعوديين أن ينالوا الضمان الاجتماعي في حالة كانوا يملكون بطاقات تنقل نشطة.
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