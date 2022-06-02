كيفية الاستعلام عن مدة الاشتراك والإلغاء في التأمينات الاجتماعية

الاستعلام عن مدة الاشتراك والإلغاء تخص كل مشترك في التأمينات الاجتماعية حيث يستفيد المواطنين في المملكة من الاشتراك في التأمينات التي تعمل على مساعدة ومساندة الكثير من المحتاجين وذوى الدخل المحدود لموجهة أعباء الحياه دون تكبل، كما أن مؤسسه التأمينات من اكبر المؤسسات الخدمية بالمملكة لتقديمها كثير من الخدمات الهامة لفئة كبيرة بالدولة، وتقوم المؤسسة بتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين فيها، لذلك يجب معرفة طريقة الاستعلام برقم الهوية عن التأمينات الاجتماعية وخطوات ألإلغاء التي يبحث عنها المستحقين للدعم المالي من التأمينات.

الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

الدخول للموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتامين الاجتماعي . تسجيل الدخول لخدمة خدمات تأمين أون لاين. ثم الضغط على خدمة الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية. ثم تسجيل رقم الإقامة أو تسجيل رقم هوية المشترك. يتم تسجيل رقم التأمين الخاص بالشخص المستعلم. ثم الضغط على الاستعلام. ظهور كافة البيانات الخاصة بمرتبة الشخص على حسب الضمان الاجتماعي وعلى حسب فترة الاشتراك.

الاستعلام عن إلغاء الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

يجب على صاحب العمل التوجه لمكتب التأمينات التابع لدائرة محل العمل وتقديم استمارة إنهاء الخدمة الخاصة بالعامل، والتي يجب أن تكون موافقة لنص المادة 14 من القانون والتي يشترط فيها توضيح السبب الموجب لإنهاء الخدمة، كما يجب على صاحب العمل والعامل بالتوقيع على الاستمارة لإبداء موافقتهم عليها ويجب على صاحب العمل توضيح سبب إنهاء الخدمة:

الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. يتم الضغط على الخدمات العامة. ثم يتم الضغط الخدمات الإلكترونية. اذا كان الشخص مشترك في الموقع لابد من إدخال شروط الطلب لإلغاء الاشتراك عبر البريد الوارد. ثم الضغط على حالة الاعتماد. يجب التأكد من صلاحية فترة تسجيل المشترك. ثم الضغط على حفظ

التسجيل في التأمينات الاجتماعية

الدخول للموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. يتم الضغط على التسجيل في خدمات التأمينات عبر الإنترنت. كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة. يتم ملء الحقول المطلوبة بالكامل. ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم بشكل صحيح. إرسال رسالة لتأكيد عملية التسجيل من الموقع.

الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات. يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. الضغط على الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمين.

كتابة بيانات المستخدم ورقم الهوية. بعد ذلك النقر على أيقونة استعلام. ظهور البيانات التي تتعلق بمستحقات التأمين.

كيفية تعديل مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

قم بالذهاب إلى حساب المشترك عن طريق التأمينات الاجتماعية. الضغط على رابط الجدول الزمني للاشتراكات. ثم الضغط على ارتباط الحساب التي تريد تعديل مدة الاشتراك فيها. يتم الضغط على تحرير مصطلح الاشتراك. ثم حدد تغيير تاريخ التسجيل. بعد ذلك بتأكيد من خلال رمز التحقق المرسل على هاتفك. بعد إكمال الطلب قم بإرساله إلى المراجعة.

والجدير بالذكران المؤسسة تتابع صرف الإعانات الاجتماعية للأفراد والأسر أيضا الذين قد اشتركوا في نظام التأمينات كما أن المقيمين لهم الحق الاستعلام عن اشتراكهم برقم الهوية أو السجل المدني ودفع الاشتراك المحدد وخطوات تسجيل الدخول إلى التأمينات الاجتماعية أون لاين وكثير من الخدمات المتاحة للمواطنين والمقيمين في المملكة غير طريقة التحقق من أهلية ساند برقم الهوية التابعة للمؤسسة.