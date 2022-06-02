متي صرف الضمان الاجتماعي المطور.. وكيف اتواصل مع خدمة الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ – 2022م، وتعد خدمة الضمان الاجتماعي هي برنامج قدمته الوزارة إلى المواطنين الذين يحتاجون إلى دعم مادي وليس لديهم أي راتب شهري ثابت، ويستفاد مئات المواطنين السعوديين من راتب الضمان الاجتماعي، وكان هدف الوزارة هو تحقيق التكافؤ الاجتماعي بين كل الفئات المجتمعية من جميع الطبقات سواء كانت الفقيرة أو الغنية أو المتوسطة في المملكة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية موعد صرف الضمان الاجتماعي المطوّر لعام 1443هـ – 2022م الدفعة الرابعة أنه في يوم الأول من شهر يونيو الجاري 2022م وهو يكون في بداية كل شهر ميلادي جديد، ولكن من بعض الشكاوى التي استقبلتها الوزارة هو تأخر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي ولكن كشفت الوزارة للمستفيدين عن سبب التأخر وأنه سيتم إيداع الرواتب في موعدها من كل شهر.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المواطن حتى يصبح مستحقًا لراتب الضمان والشروط هي كالآتي:-

على المتقدم لراتب الضمان أن يكون سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ ويشترط أن تكون إقامته الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.

عدم تبعية المواطن المستفيد لأي دار من دور الإيواء والمراكز التي تدعمها المملكة العربية السعودية ويجب ألا يكون ذو أصول عريقة وغنية.

قد يتأثر المستفيد أو الأسرة المستفيدة من المعاش ومدى استحقاقهم له في حالة أن أحد أفراد هذه الأسرة يدرس بالخارج.

الموافقة واتباع كل شروط الوزارة الخاصة بتربية وتعليم الأطفال القدرين والتزامهم بشروط توظيفهم في حالة قدرتهم على العمل حتى يكون لهم دخل شهري من عمل حكومي أو خاص ثابت.

طرق التواصل مع خدمة الضمان الاجتماعي