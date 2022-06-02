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عمر شويل - جدة ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، مراجعة نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة وقريبا جدا سوف يتم الإعلان عنها عن طريق المواقع الرسمية للتربية والتعليم وقد أكدت وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه يتم مراجعة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني الدور الأول ويتم اعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وذلك في الأسبوع القادم.

كيفية البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

قد أعلنت وزاره التربية والتعليم للتعليم العام والتعليم الفني بأن لهم منصة إلكترونية ويكون عبر موقع الرسمي ويتم إعلان نتائج الشهادة الاعدادية والفنية على هذا الموقع،ويكون البحث عنها عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب عبر الموقع الرسمي على الإنترنت، وله منصة إلكترونية وهي “نتيجة الشهادة الإعدادية 2022”.

وعلى الفور من اعتمادها من قبل المحافظين والمديريات للتعليم سوف يتم رفعها مباشرة بعد اعتمادها من محافظ القاهرة وهذا ما أكدته لنا إدارة السلام في القاهرة.

طريقة البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

يتم البحث عن طريق أولياء الأمور والطلاب علي نتيجة الشهادة الإعدادية حتى يتم ظهورها وتتبع اعتمادها وأخبارها والبحث عنها في محركات شبكة الإنترنت وإليكم خطوات البحث عن النتيجة على النحو التالي:

يتم الضغط على الرابط المركزي الخاص بنتيجة الشهادة الاعدادية2022 الخاص بوزارة التربية والتعليم. ثم انقر على موقع بوابة التعليم الأساسي. يتم اختيار الخدمات الإلكترونية. اضغط على قسم الطلاب. ثم يتم اختيار الطالب نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني2022. حيث يقوم الطالب بكتابة اسمه ثلاثي ورقم جلوسه. النقر على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

إن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه لا يوجد جديد في طريقة تقييم مستوى الطلاب بالشهادة الإعدادية في درجته وأن الطالب يكون مجموعه الكلي في المواد 280، حيث أن مجموع الترم الأول يشمل 140، ومجموع الترم الثاني يكون 140.

أكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه يتم اعتماد نتائج الامتحانات من قبل المحافظ ، ولا يتم الاعتماد بها عن طريق وزير التربية والتعليم لكن كل محافظ يعتمد نتائج امتحانات المحافظة المسؤول عنها.