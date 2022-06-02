تسجيل المرأة المتزوجة في الضمان الاجتماعي المطوّر 1443هـ بهذه الشروط الجديدة 2022

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تسجيل المرأة المتزوجة في الضمان الاجتماعي المطوّر 1443هـ كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن أهم شروط وطريقة تسجيل المرأة المتزوجة في الضمان الاجتماعي المطوّر، حيث قامت الوزارة بتحديد بعض الشروط الخاصة بالمرأة المتزوجة والتي قد تختلف قليلًا في بعض الشروط الأخرى، والهدف من توفير راتب الضمان الاجتماعي هو مساعدة الأسر والأشخاص الفقيرة داخل المملكة ماديًا حتى يتمكنوا من العيش على أرض الوطن ويستطيعوا توفير ما يحتاجون إليه. طريقة تسجيل المرأة المتزوجة في الضمان الاجتماعي المطوّر 1443هـ يجب الذهاب مباشرة إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الإلكتروني من خلال الرابط الخاص به.

انقر على أيقونة “تسجيل مستخدم جديد” وقم بملء كافة البيانات المطلوبة منك من اسم المستخدم وقم بكتابة كلمة سر مناسبة.

قم بالموافقة على كافة شروط وأحكام الموقع ثم انقر على أيقونة “تسجيل” وستجد أنك في الصفحة الرئيسية للموقع ومنها انقر على “خدمة الضمان الاجتماعي في الملف الموّحد”.

يتم مطالبتك بكتابة وملء بعض البيانات ثم بعد التأكد من صحتها قم بالنقر على أيقونة “تقديم” وبعدها انقر على “تعبئة بيانات المنازل” واكتب باقي البيانات المطلوبة منك.

اضغط للرجوع إلى بوابة الموقع الرئيسية وحدد البرنامج الذي تريد الاستفادة منه والذي يناسب حالتك ومعاييرك. شروط الضمان الاجتماعي لتسجيل المرأة المتزوجة 1443هـ يجب أن تكون المرأة المتقدمة للاستفادة من الخدمة سعودية الجنسية هي وزوجها وإقامتهما الكاملة والدائمة داخل المملكة العربية السعودية.

راتب المرأة المتزوجة يجب ألا يزيد عن الراتب الخاص براتب الضمان الاجتماعي الذي حددته وزارة الموارد البشرية السعودية.

في حالة طلاق الزوجة أو تعليقها أو تم هجرها يجب أن تقدم للوزارة عند التقديم وثيقة تثبت فيها صحة ذلك.

أما في حالة أن المرأة أرملة ولديها أطفال من زوجها السعودي المتوفى فهي يتم صرف راتب الضمان لها فورًا.

الراتب متوفر لكل كبار السن الذين أصبحوا في سن الشيخوخة ولكن بالنسبة للمرأة المطلقة يجب ألا يزيد عمرها عن 65 عامًا.

يشترط عدم وجود سجل تجاري للمرأة السعودية وفي حالة زواجها ولديها أطفال يجب تقديم ما يثبت أن زوجها غير قادر على العمل. عمر شويل - جدة تسجيل المرأة المتزوجة في الضمان الاجتماعي المطوّر 1443هـ بهذه الشروط الجديدة 2022 - ثقفني

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