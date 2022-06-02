استحقاق المطلقة بدون أبناء من الضمان الاجتماعي والشروط

استحقاق المطلقة بدون أبناء كثيرا مايتم السؤال حوله من استحقاق المطلقة التي تقيم بالمملكة مع العائلة معاش الضمان الاجتماعي المطور، وتعمل المملكة دائما على رعايا المرأة المطلقة من حيث الحفاظ على حقوقها من الزوج بعد الطلاق تيسيرا عليها مواجهه صعوبات الحياه، كما تصرف المملكة للمطلقات وتعول أبناء مبلغ 1000 ريال سعودي للمطلقة بجانب 1117 ريال سعودي، يشمل دفع الفواتير وتلبية الاحتياجات الأساسية للمطلقة، حيث تضع الراتب كل شهر بشكل مستمر دون انقطاع، كما يجب تقديم الطلب وهو مستوفي جميع الشروط المعلن عنها، مع أرفاق المستندات الرسمية، وتقوم هيئة التضامن الاجتماعي بمراجعة الطلب والوثائق بشكل دقيق، كما يساعد الضمان تلك الفئات بدون النظر في التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، وهو ماحددتة وزارة الموارد البشرية وفقا للشروط يجب توافرها.

استحقاق المطلقة بدون أبناء من الضمان الاجتماعي

أعلنت الوزارة عن وجود دراسة حالية من أجل تحديد مدي استحقاق المطلقة بدون أبناء من الضمان الاجتماعي، وتتم دراسة الحالة مع الأسرة التي تعيش معها المطلق طبقًا للقواعد العامة لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور، والتي يحددها البرنامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولذلك تساعد المملكة الأرامل والمطلقات على موجهة المعيشة بعد الحصول على المعاش المحدد من البرنامج.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

يشترط على المطلقة عدم امتلاكها آي مصدر دخل لها ولا لعائلتها. الايقل سن المطلقة عن 35 سنة ولا يزيد عمرها عن 65 عاما. عدم حصول المطلقة على راتب شهري من أي جهة أخرى. يجب أن تكون المطلقة متواجدة في السعودية بشكل أساسي، وتكون صاحبة إقامة دائمة. يشترط وجود حساب بنكي للمطلقة، حتى تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بتحويل الراتب بشكل شهري. عدم العمل في وظيفة في جهة كانت حكومية او غير حكومي.

متى يسقط الضمان الاجتماعي

يوجد حلات استثنائية يسقط فيها الضمان عن المستفيدين أي كانت نوع الفئة التي تحصل على معاش الضمان: