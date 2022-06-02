براتب 2000 أحصل على سيولة نقدية خلال 30 دقيقة وبإيداع نقدى سريع

براتب 2000 أحصل على سيولة نقدية خلال 30 دقيقة ، تمويل شخصي يمكن أن يستفيد منه العميل في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يمكن للعميل من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة الاستفادة من هذا العرض التمويلي بأقل راتب شهري ، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

براتب 2000 ريال أحصل على سيولة نقدية خلال 30 دقيقة فقط

تمويلك نقدى فورى بأقل راتب شهري وبأسهل الشروط والمتطلبات ، يعتبر هذا العرض التمويلي أحد العروض التمويلية التي يوفرها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة ، كما يوفر مصرف الراجحي للعملاء العديد من خيارات السداد والتي يمكن الاستفادة منها في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تناسب جميع العملاء.

أهم المزايا التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء من خلال التمويل الشخصي

التمويل الشخصي من مصرف الراجحي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من فترات للسداد مرنة وميسرة متاحه لدى البنك لجميع العملاء. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي من مصرف الراجحي حتي 5 سنوات. المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة إلي أراضي المملكة العربية السعودية يمكنه الاستفادة من تمويل مصرف الراجحي الفورى لقطاع الأفراد. موافقة فورية وسريعة من البنك علي طلب التمويل الشخصي وذلك خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب. موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي الفورى من مصرف الراجحي وذلك بأقل راتب شهري. يوفر مصرف الراجحي للعملاء من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها خدمة كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية والشرائية.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي الفورى بأقل راتب من مصرف الراجحي