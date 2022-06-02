موعد صرف راتب الضمان المطور وطريقة التسجيل بالخطوات

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل بالخطوات من اكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثير حيث لا أحد ينكر الدور الكبير الذي تبذله المملكة العربية السعودية لجميع أبنائها خاصة المطلقات والأرامل وأصحاب الدخل المتوسط عن طريق توفير برامج دعم مختلفة تساهم في الارتقاء بالمستوى المالي الخاص بهم، ومن ضمن هذه البرامج برنامج الضمان الاجتماعي، والذي قامت الدولة بترقيته ليصبح الضمان الاجتماعي المطور، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى وصول الدعم إلى فئة من المجتمع أكثر احتياجا، وهذا الهدف يسير بالتوازي مع أهداف المملكة التي ترغب في تحقيقها خلال الثمانية أعوام القادمة، حيث أن هدفها الأساسي الارتقاء بمستوى دخل المواطن الذي لا يمتلك دخل أو أصحاب الدخل المحدود، أو المتوسط، وما زالت تسعى لتحقيق هذا الهدف.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور

أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق ما يسمى برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لمساعدة الأشخاص من ذوي الدعم المنخفض أو المنعدم حتى يتمكنوا من سداد احتياجاتهم الشخصية من مأكل ومشرب، حيث يتم صرف راتب شهري لهؤلاء الأفراد تحت إشراف الحكومة والبنك، وبالفعل تم إيداع راتب شهر مايو الماضي في حسابات المستفيدين يوم الاثنين الماضي الموافق 30 مايو 2022.

التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

نعرض لكم خطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور للاستفادة من الراتب المقدم للمستحقين.

الولوج إلى موقع منصة الدعم الإلكتروني .

. الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

يتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالتسجيل.

قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل: الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد.

ثم قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك.

قم بكتابة رمز التحقق الذي تم إرساله إليك.

بعد ذلك قم بالضغط على تسجيل.

العوامل تؤثر على راتب الضمان الاجتماعي المطور

بعد إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي تأمل الدولة أن يستفيد منه العديد من الفئات التي تعاني من نقص أو قلة الدخل الكلي لها، وعدم قدرتها على مواكبة الحياة، أوضحت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن هناك عدة عوامل تؤثر على راتب الضمان الاجتماعي، والتي تجعل أحد الأفراد يتقاضى راتب أكبر من فرد آخر، وهي: إجمالي دخل الأسرة، عدد أفراد الأسرة، ثروات وممتلكات الأسرة، النفقات.