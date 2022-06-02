قدم الآن علي طلب إعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط للسعودي والوافد

إعفاء بنك الراجحي السعودي، البنك الراجحي السعودي يعتبر من أهم المصارف في المملكة العربية السعودية الذي يقدم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين أيضا، كما انه يعتبر من أهم المصارف التي تكون موثوق بها للمواطنين السعوديين، ويتوافق هذا البنك مع الشريعة الإسلامية، فإنه يعطي عددا أكبر من القروض الشخصية للعملاء، ويشمل من ضمنهم القرض الخاص ويكون هذا القرض محدود الدخل على الفئة الفقيرة، وأيضا يقدم المصرف إعفاء من أقساط القرض الراجحي المتبقية التي يتم الحصول عليها من قبل العملاء، وتقدم لكم في هذا المقال التفاصيل

شروط إعفاء بنك الراجحي السعودي

أعلن البنك الراجحي السعودي إعفاء من الأقساط المتبقية لجميع العملاء لذلك البنك عن دفع رسوم بطاقات الصرافة، ويتم الإعفاء في البنك الراجحي من جميع فروعها الموجودة بالسعودية، كما أنه أعلن بعدم قبول الخصم اليدوي لأي رسوم من بطاقات الصراف الآلي من حساب العميل .

البنك الراجحي السعودي الذي يوجد في السعودية خدمة إعفاء المقترضين من السداد وهذا يكون بشروط وأحكام، وبذلك نقدم لكم هذه الشروط التي يجب توافرها والاستفادة منها وهي كالاتي:

عمر العميل لا يزيد عن 60 عاما وهذا عندما يطلب العميل تمويلا من البنك الراجحي ويكون آخر قسطا له من تسديد القرض.

الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

ويشترط أن يكون العمل لهذا العميل لا يقل الحد الأدنى من شهر بالقطاع الخاص أو العام.

البنك يقدم الخدمة والمساعدة إلي أسرة المقترض في حالة إذا تعرض هذا العميل أو المقترض إلى الوفاة بشكل مفاجئ أو بأي صورة مثل حادث سير أو بسبب مرضي.

يعمل على إعفاء العملاء الذين قد تعرضوا إلي أزمة مالية أو صحية وهذا ما جعلهم غير مقتدرين على العمل أو لا يستطيعون أن يملكوا مبلغ من المال شهريا وهذا يؤدي بهم إلى عدم سداد أقساط الملزمة عليهم من البنك.

كيفية الحصول على إعفاء قرض الراجحي

يتم التقديم علي طلب إعفاء من بنك الراجحي السعودي من خلال الموقع الرسمي للبنك والتقديم من خلال تلك الخطوات.