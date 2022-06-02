شروط الحصول علي قرض من بنك التسليف 1443، تم تأسيس بنك الائتمان وهو بنك تنمية اجتماعية في المملكة العربية السعودية، بهدف تزويد العملاء بالقروض والمساعدات التي تحتاجها الأسر السعودية، وأيضًا من أجل تمكين هذه القروض للمساعدة في تحسين مستويات المعيشة والظروف المعيشية لهؤلاء العملاء وتمويل المشاريع الصغيرة لهم.

شروط الحصول علي قرض من بنك التسليف 1443

إنهم مقترضون لأن البنوك قد وضعت العديد من الشروط على كل شخص مؤهل للحصول على قروض بنك الائتمان، هذه الشروط تتمثل فيما يلي: