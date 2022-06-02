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عمر شويل - جدة مميزات قروض بنك التسليف 1443، بنك التسليف السعودي من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية التي تعمل على منح السعوديين العديد من القروض، وذلك بغرض تيسير أمورهم، وسوف نستعرض مميزات قروض بنك التسليف، بالاضاففة إلى كيفية التواصل مع البنك، فابقوا معنا.

مميزات قروض بنك التسليف 1443

تبرز بنوك الائتمان كأحد البنوك المالية التي تساعد العملاء في الحصول على قروض بدون فوائد.

القرض المالي لإقراض الأسرة 60،000 ريال سعودي.

كما توفر بنوك الائتمان لأصحاب القروض فترة سماح سداد تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيل أمور الدفع بطريقة تتوافق مع العميل نفسه.

يمكن استخدام القروض من البنوك الائتمانية، والمعروفة باسم القروض المالية، للقروض العائلية وقروض الاسترداد وقروض المجموعات الخاصة بالإضافة إلى قروض الزواج.

كما يجوز للعميل الحصول على قروض متعددة من بنك الائتمان وفقًا لقرار البنك في هذا الشأن.

يجب أن يكون هذا آخر إغلاق للحمل السابق في غضون 5 سنوات.

الفئات المستهدفة من بنك التسليف

تحاول بنوك الائتمان تقديم قروض للرجال الذين عملوا في وظائف أو متقاعدين (موظفون – مجرمون – متقاعدون).

تحاول بنوك الائتمان أيضًا إنشاء مشاريع وتقديم قروض للأرامل والمطلقات والنساء المهجورات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجتمع.

شروط وجوب الكفيل لقروض بنك التسليف

يجب استيفاء الشروط قبل الضامن من جانب بنك التسليف، وتتضمن تلك الشروط ما يلي:

أن يكون الكفيل من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الكفيل موظفًا في حكومة المملكة العربية السعودية، وموظفًا، ويجب ألا يكون متقاعدًا أو متقاعدًا.

من الممكن أيضًا طلب المساعدة من قرض وتقرير مملوك ليكون خاضعًا لجميع الالتزامات المالية.

وسائل الاتصال مع بنك التنمية الاجتماعية لمشاكل التقديم على قرض التمويل

تهتم بنوك الائتمان بتوفير كافة الوسائل والطرق التي تمكن المقرضين من قبول طلبات القروض وتقديم معلومات عن جميع الشروط اللازمة للحصول على أقصى ربح منها، ومن ضمن تلك وسائل الاتصال ما يلي: