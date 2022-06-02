نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأميرة نورة تسجيل دخول القبول والتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة الأميرة نورة، حيث تعد هذه الجامعة من الجامعات العريقة الهامة في المملكة العربية السعودية، فهي جامعة شاملة للمرأة تتميز بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية التي تعمل علي المساهمة في بناء الاقتصاد المعرفي بواسطة شراكة مجتمعية وعالمية، وتسعي الجامعة إلى تحقيق دور فعال في ريادة المرأة لتصبح منارة للتعليم والمعرفة، كما تعمل الجامعة علي توفير كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني عن طريق توفير برامج مجتمعية أكاديمية جديدة تستشرق المستقبل، كما تحرص الجامعة بواسطة محتواها التعليمي إلى توفير حياة جامعية تكون داعمة للصحة والرفاهية، كما تضع الجامعة ممكنات ذات طابع مؤسسي يعمل علي تدعيم التميز والاستقرار المالي، وسوف نوفر لكم رابط جامعة الأميرة نورة تسجيل دخول.

جامعة الأميرة نورة تسجيل دخول

يستطيع جميع المستفيدين من خدمات جامعة الأميرة نورة أن يقوموا بتسجيل دخول الجامعة عبر بعض الخطوات الإلكترونية التالية:

يجب الدخول إلى منصة الجامعة من الرابط التالي: جامعة الأميرة نورة.

الضغط علي تسجيل دخول بأعلي الصفحة.

تطلب المنصة إدخال اسم المستخدم في المكان المخصص لذلك.

إدخال كلمة المرور في المكان الخاص بذلك.

ثم النقر علي تسجيل دخول.

ليتم الدخول لمنصة الجامعة واستخدام جميع الخدمات الإلكترونية التي تم توفيرها لجميع الأفراد المنتمين للجامعة أو للمستفيدين الجدد سواء من الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو الخريجين.

شروط القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة

يمكن التعرف علي شروط التقديم الذي تخص القبول في الجامعة لجميع الطالبات في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب أن تكون الطالبة المتقدمة سعودية الجنسية أو أن تكون من أم سعودية.

يشترط للتقديم الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة من داخل المملكة أو خارجها.

ألا يكون قد مر على تاريخ الحصول علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة زمنية تزيد عن 5 سنوات.

يتوجب أن تكون الطالبة قد تقدمت لاختبار القدرات واختيار التحصيلي في المركز الوطني للقياس (هذا الشرط يتم تنفيذه على كافة الخريجات من الثانوية العامة بداخل المملكة العربية السعودية أو من الخارج وفق المناهج السعودية المقررة أو المناهج غير السعودية).

وغيرها من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمات الراغبات في التقديم بالجامعة.