الاستعلام عن رقم عقد الصندوق العقاري 1443، يتساءل العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن رقم عقد صندوق التنمية العقارية، فمن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم كيفيةالاستفسار عن رقم عقد صندوق التنمية العقارية، فتابعونا.

الاستعلام عن رقم عقد الصندوق العقاري 1443

قم بتسجيل الدخول إلى موقع صندوق التنمية العقارية، من هنا.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية في الجزء العلوي من الشاشة وحدد خدمات المواطن.

انقر فوق خدمة “اعرف دورك”، وأدخل رقم التعريف في الحقول المطلوبة على الشاشة، ثم انقر فوق بحث.

يتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بعدد عقود القروض من الصناديق العقارية في الصفحة.

صندوق التنمية العقاري تحديث البيانات

أمرت إدارة الصناديق العقارية من خلال بوابة رسمية على الإنترنت بتحديث المعلومات الخاصة بالمواطنين الموجودين في قائمة الانتظار وقت الموافقة.

يتم بذلك عن طريق إنشاء نموذج تحديث عبر رابط لتحديث المعلومات الخاصة بالصندوق العقاري، ثم طباعته، ثم يقوم المواطن بالتوقيع عليه، ويقوم برسمه، ويقوم الصندوق العقاري بإرسال رسالة..

طلب تحديثات المعلومات عبر روابط أرقام الهاتف للمواطنين في قائمة الانتظار. تحديث معلومات الصندوق العقاري عبر هذا الرابط

يعد إجراء تحديث المعلومات مهمًا جدًا لضمان عدم تعارض المعلومات المقدمة من الجمهور، سواء أكانوا كبار السن أم في قائمة الانتظار، مع المعلومات الفعلية.

إذا كان مسجلاً في دولة نتج عنه طلبه أو إنكار مسؤوليته، فيمكنه تحديث البيانات باتباع الخطوات أدناه:

افتح الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية مباشرة من هنا

انقر فوق علامة التبويب الخدمات العامة، ثم انقر فوق تحديد الخدمات لعرضها على المواطنين الذين يتم تحديث معلوماتهم.

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور وأدخل الرمز المعروض على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب المواطن الخاص بك.

قم بتسجيل المعلومات المحدثة برقم الإحصائيات الحيوية وتاريخ الميلاد، وانقر فوق تأكيد المعلومات.

ستتم الموافقة على المعلومات من صندوق التنمية العقارية وقبولها بعد التحقق منها.

إخلاء طرف من صندوق التنمية العقارية