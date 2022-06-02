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عمر شويل - جدة شروط قروض بنك الراجحي 1443، يتساءل العديد من العملاء السعوديين عن الشروط التي يتطلبها الحصول على أي قرض من بنك الراجحي السعودي، بالاضافة إلى ذلك الاوراق والمستندات اللازمة للحصول على القرض، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم بالتفصيل الشروط والاوراق المطلوبة، فتابعونا.

شروط قروض بنك الراجحي 1443

يقدم مصرف الراجحي مجموعة متنوعة من القروض لمساعدة جميع المواطنين على تلبية احتياجاتهم دون الاهتمام بالقرض، ومن مزايا مصرف الراجحي السعوي:

يوفر مشاريع البناء للشباب، ويفتح حسابًا إلكترونيًا ويحسب تكلفة القرض وتكلفة سداد القرض باستخدام حاسبة القرض.

تشمل الشروط التي يجب على العملاء الالتزام بها عند التقدم للحصول على قرض من مصرف الراجحي ما يلي:

في نهاية فترة سداد القرض المطلوبة، يكون عمر مقدم الطلب أقل من 60 عامًا.

الحد الأدنى للحصول على قرض هو 2000 ريال.

في حالة عدم تحويل الأجر، يجب اتباع هذه الحالة ووضع بعض الشروط الأخرى التي يجب قبولها.

كيفية طلب اعفاء من القرض لبنك الراجحي

شروط قروض بنك الراجحي 1443 بمجرد أن تكون لديك فكرة واضحة عن كيفية التعامل مع خسارة ائتمان المتوفى، فإليك كيفية طلب إنقاذ قرض:

نوع القرض.

رقم تعريف العميل للمقترض.

العميل – اسم المقترض رباعي.

كذلك رقم حفيظة، المصدر، التاريخ، رقم العقد.

العلم بوجود شريك قرض يعرف اسم المتقدم ورقم هاتفه.

المستندات المطلوبة لطلب قرض التمويل من بنك الراجحي

هناك العديد من المستندات التي يجب توفرها عند التقدم بطلب للحصول على قرض، والبنوك تطلبها، وتشمل هذه المستندات:

هوية مقدم الطلب.

علاوة على كشف حساب بنكي مختوم لآخر 6 أشهر.

شهادة الإقامة مثل فاتورة الكهرباء، فاتورة المياه، فاتورة الهاتف الأرضي.

أيضا صندوق بريدي.

في حالة تمويل سداد الديون (الاستحواذ)، فإنه يخضع لإذن من بنك آخر لتقديم مقتطف من الديون من بنك آخر يوضح التوازن بين بيانات العميل وبيانات العميل.، وأتعهد بتحويل راتبي.

كيفية الحصول على القرض

يتميز مصرف الراجحي بسهولة التعامل مع العملاء من أجل الحصول على قرض، حيث يحتاج العملاء إلى: