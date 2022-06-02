وظائف للسعوديين في واشنطن برنامج زمالة الكفاءات السعودية

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عمر شويل - جدة وظائف للسعوديين في واشنطن، فقد أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي (WBG) عن توفير برنامج زمالة الكفاءات السعودية، الذي من خلاله يتم توفير عدد من فرص العمل للأشخاص من الكفاءات في السعودية، علي أن تكون هذه الفرص في المقر الخاص بالمجموعة في واشنطن، أو بأي من المكاتب الذي تكون تابعة لها بجميع دول العالم، ويستهدف البرنامج أن يتم تحديد المهارات الخاصة بالكفاءات من الأفراد الشابة والعمل علي تنميتها وتطويرها، وذلك في جميع المجالات الفنية المرتبطة بالتنمية المستدامة، حيث يعمل علي زيادة تمثيل المملكة في المجموعة الخاصة بالبنك الدولي، وسوف نوضح لكم تفاصيل وظائف للسعوديين في واشنطن.

وظائف للسعوديين في واشنطن

سوف يستفيد جميع المرشحون لهذه الوظائف من الاندماج في بيئة عمل دولية، وتوفير تدريب خلال فترة العمل، والتعرف والتعلم من جانب أفضل الأعمال والممارسات الدولية، و يقدم هذا البرنامج فرصة فريدة وجيدة لجميع الكفاءات التي تصبح مؤهلة وممن يمتلكون شغف كبير للعمل في المجال الخاص بالتنمية الدولية بواسطة المشاركة في إيجاد حلول لعدد من التحديات الخاصة بالتنمية الأهم إلحاحًا في العالم.

معيار الاختيار للمشاركين في البرنامج

يعمل البرنامج علي استهداف عدد من الخريجين الموهوبين والواعدين المتواجدين بدول منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، مع تركيز البرنامج على المواطنين في المملكة العربية السعودية، وسوف يتم اختيار جميع الزملاء وفق طريقة تتوافق مع السياسات والإجراءات الخاصة بالتوظيف لمجموعة المصرف الدولي، ومن هذه المعايير ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير، مع توافر خبرة عمل ذات صلة لا تقل عن عامان أو خليط متوازي من التعليم والخبرة.

يشترط إجادة اللغة الإنجليزية.

الالتزام بمعايير بالتنمية الدولية.

طريق التقديم في برنامج زمالة الكفاءات السعودية

يتم التقديم في برنامج توظيف السعوديين في واشنطن من خلال الدخول للموقع التالي: وزارة المالية، علي أن يتم الدخول والنقر علي تبويب التقديم في البرنامج وتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتقديم الذي يطلبه البرنامج خلال التسجيل.