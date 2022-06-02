جامعة الأمير سطام تسجيل دخول ورقم التواصل

جامعة الأمير سطام، حيث تعد جامعة الأمير سطام من أعرق الجامعات في المملكة العربية السعودية، وينضم إليها سنوياً العديد من الطلاب والطالبات السُّعُودية وعدد من آخر من الطلاب المقيمين ودول مجلس التعاون الخليجي، وتضم الجامعة عدد كبير من الكليات العلمية والكليات الصحية والكليات الإنسانية والكليات التطبيقية ذات الأقسام المختلفة والمتنوعة، كما تدعم الجامعة البرامج الأكاديمية لحملة البكالوريوس والماجستير، وتدعم الجامعة البحث العلمي بمختلف مجالاته وخدماته البحثية، بالإضافة إلى توفير خدمات خاصة لأعضاء هيئة التدريس التابعين للجامعة، علاوة علي ذلك خدمات الطلاب والموظفين المتوفرة عبر منصة الجامعة الإلكترونية أيضاً، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول جامعة الأمير سطام.

جامعة الأمير سطام تسجيل دخول

يستطيع جميع الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المستفيدين من جامعة الأمير سطام تسجيل دخول الجامعة عبر هذه الخطوات:

الانتقال مباشرة غلى رابط دخول الجامعة التالي: جامعة الأمير سطام.

الدخول من خلال نظام الدخول الموحد.

النقر علي الدخول بإدخال اسم المستخدم في المكان المخصص لذلك.

كتابة كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

الضغط علي دخول المنصة.

كما توفر المنصة إمكانية الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة في خدمات منصة أبشر بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد.

علي أن يقوم كل مستخدم باختيار الخدمة الإلكترونية التي يرغب في إتمامها عبر الحساب الشخصي الخاص به، وفي حالة عدم توافر حساب بالمنصة فيمكن النقر علي تبويب (اشتراك جديد) حتي يتم إنشاء حساب جديد في المنصة الإلكترونية للجامعة.

رقم التواصل مع جامعة الأمير سطام

تعمل الجامعة علي توفير العديد من الخدمات الإلكترونية من أجل التيسير على طلابها وأعضاء هيئه التدريس وعلي الموظفين والمجتمع، وتساهم الجامعة في تنفيذ التحول للتعلم عن بُعد عن طريق توفير تطبيقات وأدوات التعلم الإلكتروني، وتتيح الجامعة الاتصال بها بواسطة أرقام الاتصال الآتية: