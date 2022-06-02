نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة بدون أرباح من بنك الرياض للسعوديين والمقيمين اشترك وتمتع بالمميزات كل شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلفة بدون أرباح من بنك الرياض هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك الرياض لعملائه, فمن منا لا يكفيه راتبه الشهري؟ ومن منّا يتعرض لمصروفات غير مخططة شهرية, نعم, فالجميع مغرض لمثل تلك الضائقات المالية المفاجئة. فقد أتاح بنك الرياض أحد اهم منتجاته التي تخدم هذه الفئة من العملاء وس العديد من الامتيازات ولكن بعد تحقيق الشروط والضوابط التي أعلنها والتي سيتم التطرق إليها خلال هذا المقال. ويعد بنك الرياض هو أحد أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية, ولديه فروع في كافة أنحاء المملكة, ويقدم بنك الرياض العديد من الحلول التمويلية المختلفة التي تناسب كافة العملاء من خلال تقديم والتنويع في العروض والمنتجات التمويلية المختلفة في كافة المجالات, ففي مجال التمويلات الشخصية فقد أتاح البنك التمويل الشخصي بقيمة 300 ألف ريال سعودي, كما دعم أيضاً مجال التعليم فقد قدم تمويل التعليم بقيمة 200 ألف ريال بدون أرباح ووسط العديد من الامتيازات الأخري. وغيرها الكثير من العروض التي تخدم العملاء. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل سلفة بنك الرياض وما هي طريقة الاشتراك والشروط.

مميزات سلفة بدون أرباح من بنك الرياض

أتاح بنك الرياض إمكانية الحصول علي سلفة مالية بدون هامش ربح (0%) تم تقديرها بقيمة 25% من إجمالي الراتب الشهري للعملاء, وذلك مقابل الاشتراك في برنامج تسهيل بنك الرياض بقيمة 500 ريال سعودي يتم دفعها مرة واحدة والاستفادة من السلفة بصفة شهرية مع العديد من الميزات منها الأتي:

البرنامج متاح للسعوديين والغير سعوديين.

البرنامج متاح بدون هامش ربح.

الخدمة مقابل 500 ريال فقط وصالحة لمدة عام.

إمكانية إيقاف الاشتراك في البرنامج في أي وقت.

السرعة العالية في إنهاء الإجراءات وإيداع الرصيد في حساب العميل في وقت سريع جداً.

البرنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما أعلن البنك.

شرح طريقة حساب السلفة من بنك الرياض وكيف يتم تحصيلها من البنك

في حالة إذا رغب العميل في الاشتراك في برنامج تسهيل بنك الرياض والذي يعطي سلفة ماليه له بدون أرباح فإنه يقوم بدفع قيمة اشتراك 500 ريال سعودي فقط تدفع لمرة واحدة ويمكن استفادة العميل من البرنامج بصفة دورية وشهرية بدون انقطاع إذا لزم الأمر وذلك يكون كالتالي:

فنتخيل معاً بأن دخل العميل الشهري هو 10,000 ألاف ريال, يتم إيداعها في حساب العميل يوم 20 من كل شهر وجاء يوم 15 من الشهر ولم يكفي الراتب نتيجة لأي طوارئ يمر بها فهنا تبقي (5) أيام علي تحويل الراتب في حسابه الشخصي, فيمكن للعميل في هذه الحالة أن يحصل علي سلفة (25%) أي مبلغ (2,500) ريال سعودي علي أن يقوم النظام في بنك الرياض باستقطاع هذا المبلغ من الراتب الشهري يوم 21 من الشهر بعد إتمام إيداع هذا الراتب يوم 20 في الشهر.

شروط الاشتراك في برنامج تسهيل الرياض للحصول علي السلفة

يمكن الاشتراك في هذا البرنامج بعد التحقق من بعض الشروط والضوابط الهامة وهي كالتالي:

أقل عمر للعملاء السعوديين هي 18 عام و 22 عام لغير السعوديين.

أقل راتب شهري للعميل هو 5,000 ألاف ريال وأعلي راتب هو 10,000 ألاف ريال.

أقصى قيمة للسلفة هي 25% من إجمالي الراتب أي إجمالي من (1,250 – 2,500) ريال سعودي.

الاشتراك سنوي بقيمة 500 ريال وصالح لمدة عام واحد فقط.

قيمة الراتب المذكور أعلاه هو صافي الراتب الشهري.

ألا يمون العميل لديه أقساط لصالح عقود مع البنك مثل عقود التمويل الشخصية والعقارية والتأجيرية.

أن يكون لدي العميل راتب واحد علي الأقل محول علي بنك الرياض.

وقد أعلن بنك الرياض أنه يمكن القيام بالتقديم للحول علي السلفة من بنك الرياض من خلال تطبيق الرياض أو أونلاين الرياض فقط.