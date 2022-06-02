إجازة عيد الأضحى في السعودية 1443 لموظفي القطاع الحكومي mlsd.gov.sa

إجازة عيد الأضحى في السعودية 1443، واحدة من أكثر الإجازات الرسمية، التي يبحث بشأنها المواطنون والوافدون أيضًا، في المملكة العربية السعودية، وكذلك العديد من الدول العربية، وليس سر البحث عن إجازة عيد الحج 2022، أو اجازة العيد في السعودية، هو من أجل البحث عن الإجازة فقط، ولكن عندما يتم منح إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي، أو إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2022، سوف يبدأ الكثيرون، في إنجاز أية مهام أو مصالح شخصية، قبل بدء الإجازة بفترة كافية من الوقت، ولهذا السبب يبحث الكثيرون عن اجازة عيد الأضحية 1443 للمدارس، وإجازة العيد للبنوك 1443، وغيرها الكثير من الأماكن سواء في القطاعي الحكومي أو القطاع الخاص، وفيما يتعلق بمنح إجازة عيد الأضحى 1443، أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجازة عيد الأضحية 2022، سوف تستمر لمدة 4 أيام متصلة، على أن تبدأ العودة إلى العمل، عقب انتهاء إجازة العيد، بعد ثمانية أيام لكافة القطاعات في السعودية.

عيد الأضحى 2022 السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، عن قائمة إجازات الأعياد والإجازة المطولة القادمة، وكذلك كيفية حساب فترة الإجازة عند حدوث تداخل بين اجازات الأعياد والمناسبات السعودية. كما يلي:

بالنسبة لإجازة عيد الفطر، يتم منح الموظف في الدولة. إجازة لمدة لا تقل عن أربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي ليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك. وذلك وفقًا لتقويم أم القري.

أما في حالة عيد الأضحية، يتم تحديد العطلة بحيث تبدأ من يوم الوقوف بجبل عرفات. وتستمر لأربعة أيام متتالية، بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي.

إجازة عيد الاضحى١٤٤٣

تم إطلاق رابط التسجيل في الحج 1443، وكذلك المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443، لكافة من يرغب في أداء مناسك حج 1443، وذلك وفقًا لكافة شروط موسم حج 1443، على أن تبدأ عطلة عيد الأضحية 1443 للقطاع الحكومي، بداية من يوم 9 يوليو 2022، وتنتهي في يوم 13 يوليو 2022، أي بداية من يوم 10 ذي الحجة 1443 ه، وحتى يوم 14 ذي الحجة 1443 هـ، وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية.