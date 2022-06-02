نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج تصريح الحج 1443 بسهولة طريقة تسجيل حجاج الداخل 2022 وزارة الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج تصريح الحج 1443 بسهولة تسجيل حجاج الداخل ، بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن قبول طلبات التسجيل في الحج لعام 1443 هـ. بسهولة تسجيل حجاج الداخل المواطنين والمقيمين إلكترونيا لموسم الحج 2022.

وذلك من يوم الأحد الموافق لتاريخ التاسع من ذي القعدة 1443 هـ، الموافق بالميلادي 8 من يونيو 2022 م. مع توفير كل الباقات المناسبة لحملات الحج متضمنة جميع طبقات المواطنين والمقيمين بالسعودية.

استخراج تصريح الحج 1443 بسهولة

حيث يكن للمواطنين التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية للحصول على تصريح الحج 1443 تسجيل حجاج الداخل بسهولة، وهي كما يلي:

الدخول على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

ثم تقوم بالانتقال إلى قائمة خدمات الحجز.

بعد ذلك تقوم بالضغط على طلب الحجز.

ثم تحدد عدد الحجاج والمدينة.

ثم تختار برنامج الحج.

الاطلاع على البرامج المتوفرة وتقوم بحجز البرنامج الذي ترغب.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الخاص بالحاج وتاريخ الميلاد.

ثم يتم دفع الفاتورة من خلال سداد.

بعدها يتم صدور إذن الحج من بعد دفع الفاتورة.

طريقة استخراج تصريح الحج عن طريق المسار الإلكتروني

يمكنك الاستعلام عن تصريح الحج من البوابة الإلكترونية للحجاج المحلين او حجاج الداخل بسهولة من خلال تتبع الخطوات الآتية:

البدء بالدخول على الرابط المباشر للحصول على طلب إذن أو تصريح الحج.

ثم تقوم بالضغط على طلب للحصول على طلب.

بعدها تقوم بكتابة البيانات التالية: (رقم الحجز، بطاقة الهوية الوطنية، رقم إقامة الحاج).

تقوم بكتابة الكود المرئي.

ثم النقر على أيقونة إرسال الطلب.

بعد ذلك تظهر لك نتيجة الاستعلام.

طريقة إلغاء حجز تصريح الحج 1443

يتم السير على الخطوات التالية حتى يتم إلغاء تصريح الحج:

الانتقال إلى صفحة الحجز بغرض إلغاء تصريح الحج.

ثم تقوم بالضغط على رمز بدء الخدمة.

بعدها تتبع التعليمات لإلغاء الطلب.

بعدها يتم النظر في الطلب من قبل وزارة الحج والعمرة، ثم يتم اتخاذ القرار.

طريقة دفع رسوم الحج 1443

حيث يمكنك دفع الرسوم للحج 1443 هـ من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على خدمة الدفع عن طريق البنك الذي يتبعه العميل.

ثم اختيار دفع الفواتير.

بعد ذلك تقوم بالنقر على الخدمات العامة.

ثم تحدد وزارة الحج والعمرة.

بعدها تقوم باتباع التعليمات لإنهاء عملية سداد رسوم الحج.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن تصريح الحج 1443 تسجيل حجاج الداخل بسهولة، وذكرنا لكم طريقة التعرف على إذن الحج 1443، وطريقة إلغاء تصريح الحج ودفع الرسوم للحج.