سلم رواتب الضمان المطور وقيمة الاستحقاق الشهري للأسر المستفيدة من الضمان

سلم رواتب الضمان المطور المحدث من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو أمر يرغب بمعرفته العديد من المواطنين والمواطنات المستفيدين من الدعم المقدم من الوزارة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، قد أوضحت الوزارة أنه في حالة أن عدد أفراد الأسرة مكون من خمس أفراد فيتم حساب مبالغ الدعم المستحق بمبلغ قدرة 2140 ريال سعودي، والحد المانع للمعاش يكون 4280 ريال، أما في حالة أن عدد أفراد الأسرة أربعة إفراد فان مبلغ الدعم المستحق لتلك الأسرة قيمته 1855 ريال سعودي ، والحد المانع للمعاش قيمته 3710 ريال، الأسرة المكونة من ثلاث أفراد مبلغ الدعم يكون قيمته 1570 ريال سعودي، والحد المانع للمعاش 3140 ريال، الأسرة المكونة من فردين قيمة الدعم 1285 ريال سعودي، وقيمة الحد المانع للمعاش 2570 ريال، أما عن الفرد الواحد فقد تم تحديد مبلغ دعم قيمته 1000 ريال سعودي والحد المانع للمعاش 2001 ريال.

سلم رواتب الضمان المطور 1443

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أسباب تأخر صرف الضمان الاجتماعي، كما أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي إلي أن الأسر التي تتكون من أفراد اكثر من ذلك يتم وضع مبالغ أخري لتلك الأسر حتي تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي أدت الي ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير وقيمة الدعم المقدم لتلك الأسر يكون كالتالي:

الأسرة المكونة من ست أفراد يكون الاستحقاق الشهري قيمته 2420 ريال سعودي، أما الحد المانع للمعاش يكون 4840 ريال .

يتم صرف مبلغ استحقاق شهري 2710 للأسر المكونة من سبع أفراد ، والحد المانع للمعاش يكون قيمته 5420 ريال.

الأسرة المكونة من ثمانية أفراد يكون الاستحقاق الشهري قيمته 3000 ريال سعودي، أما الحد المانع للمعاش يكون قيمته 6000 ريال سعودي.

يتم صرف مبلغ استحقاق شهري قيمته 3280 ريال سعودي للأسرة المكونة من تسعة أفراد، أما الحد المانع للمعاش قيمته 6560 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من 10 أفراد يكون الاستحقاق الشهري قيمته 3560 ريال ، أما عن الحد المانع للمعاش فهو7120 ريال سعودي.

شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط الضمان المطور، أما عن شروط استحقاق الراتب فهي كالتالي: