نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل تقديم موعد إيداع الدفعة 55 من الدعم .. متى حساب المواطن ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجابت خدمة المستفيدين في حساب المواطن على سؤال متى حساب المواطن الذي يتردد كثيرًا بعد صدور نتائج الأهلية للدفعة 55 من الدعم. ويترقب الكثير من المواطنين في السعودية موعد الدفعة 55 استحقاق شهر يونيو 2022. وهي الدفعة الأولى في شهر ذو القعدة 1443 هـ. ويحق لكل من صدرت لهم نتائج الأهلية خلال الأسابيع الماضية الاستعلام عن مبلغ الدعم المستحق عبر حاسبة الدعم التقديرية. وتتيح هذه الحاسبة الاستعلام عن مبلغ الدعم الشهري لكل مستفيد مؤهل للحصول على الدعم واستوفى شروط الحصول على الدعم.

متى حساب المواطن ؟

بحسب التقويم الزمني المعتمد في صرف الدعم فإن موعد إيداع الدعم يكون يوم 10 في الشهر الميلادي. ويتم تقديم موعد حساب المواطن إن تصادف هذا اليوم مع يوم الجمعة. ويتم تأخيره إن تصادف مع يوم السبت. وبناء عليه فإنه سوف يتم تقديم موعد حساب المواطن الدفعة 55 ليصبح يوم 9 يونيو. وذلك بدلا من يوم 10 يونيو الذي سيتصادف مع يوم الجمعة وهذا الإجراء يتم تطبيقه بحسب ظروف كل شهر على حده.

تحديث البيانات

ويجب على كل مستفيد تحديث بيانات حساب المواطن خلال المدة القانونية. وقد تم تحديد موعد 15 يوم بحد أقصى مهلة لتحديث البيانات. وفي حالة طرأ أي تغيير على بيانات المستفيدين يجب تحديثها قبل مرور 15 يومًا. علمًا بأنه سيتم وقف الدعم عن المستفيدين في حالة لم يتم تحديث البيانات في الوقت المناسب.

استعلام مبلغ الدعم



يمكن الاستعلام عن مبلغ الدعم من خلال الدخول على موقع البرنامج ثم الاستعلام عبر حاسبة الدعم التقديرية. يتم إدخال بيانات المستفيد الرئيس وعدد أفراد الأسرة التابعين وإجمالي الدخل الشهري ثم الاستعلام عن مبلغ الدعم. هذه الميزة متاحة لكل من صدرت لهم نتائج الأهلية.

7 أيام على إيداع الدفعة الـ 55 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/8HlNtaLkXo — حساب المواطن (@citizenaccount) 7 أيام على إيداع الدفعة الـ 55 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/8HlNtaLkXo — حساب المواطن (@citizenaccount) June 2, 2022

اعتراض حساب المواطن

في حال تم إيقاف الدعم عن مستفيد واحد أو أكثر يتم تقديم اعتراض على عدم الأهلية. يجب أولا إزالة سبب عدم الأهلية الذي يظهر في قسم معلومات الدفعات على بوابة حساب المواطن. بعد ذلك يتم إرفاق المستندات الدالة على إزالة السبب أو حل المشكلة ثم رفع الاعتراض في المدة الزمنية المحددة.