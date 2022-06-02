نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد 2022 وطريقة والاستعلام عنه في ثواني في المقال التالي
منذ بداية الشهر ويظل كافة الأشخاص يتسائلون عن موعد صرف الراتب الخاص بهم، وعدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن موعد صرف راتب التقاعد في كافة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ولهذا الأمر سوف أتحدث في هذا الموضوع عن موعد صرف راتب التقاعد وسوف أتحدث في العديد من الأمور التي تتعلق برواتب التقاعد وذلك خلال السطور القادمة، هناك الكثير من التساؤلات الأخرى حول هذا الموضوع سوف أتحدث خلال هذا المقال فيها بشكل كبير وعليك أن تتابع من أجل الإطلاع عليها.
موعد صرف راتب التقاعد والاستعلام عنه
راتب التقاعد تابع للهيئة العامة للمعاشات وهي المسؤولة عنه وعن موعد صدور هذا المعاش وقد أصدرت أنه خلال يوم 25 من كل شهر هجري سوف يتم تنزيل هذا المعاش، ومن الممكن أن يتم الحصول عليه في اليوم نفسه، كما ذكرت أنه في حالة توافق
الموعد مع أحد أيام الإجازة الرسمية للبنك وهي خلال يومي الجمعة والسبت فإنه سوف يتم إلغاء الموعد وتحديد موعد آخر، وفي أغلب الأوقات سوف يتم ترحيله إلى يوم الأحد وهو بداية الأسبوع.
كيفية التحقق من رواتب المتقاعدين في السعودية
لكي تقوم بالتحقق من رواتب المتقاعدين في السعودية عليك أن تقوم بمجموعة من الخطوات بالترتيب، وهذه هي الخطوات التي يبحث عنها الجميع:
- في بداية الأمر عليك أن تقوم بتسجيل دخول على الموقع الإلكتروني الخاصة بالوكالة العامة للمعاشات التقاعدية، ويتم ذلك الأمر من خلال إدخال اسم ورقم المرور الخاص بالشخص.
- الآن قم باختيار الخدمة الإلكترونية وذلك من أجل الاستعلام.
- إضغط على الأيقونة الخاصة بتعريف المعاشات.
- سيطلب منك إدخال الرقم القومي الخاص بك وأيضًا رمز التحقق و قم بالإرسال.
- في هذه الخطوة سوف يتم نقلك إلى صفحة جديدة بها بعض البيانات التي يجب عليك أن تقوم بإدخالها ثم إضغط على زر موافق وسوف يتم ظهور كافة المعلومات الخاصة بالمعاش.
- والآن تكون قد قمت بكافة الخطوات التي تلزم من أجل التحقق من رواتب المتقاعدين، وقد كان الموضوع شيق للغاية فقد ذكرت مجموعة من المعلومات القيمة.
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