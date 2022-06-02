موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد 2022 وطريقة والاستعلام عنه في ثواني

منذ بداية الشهر ويظل كافة الأشخاص يتسائلون عن موعد صرف الراتب الخاص بهم، وعدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن موعد صرف راتب التقاعد في كافة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ولهذا الأمر سوف أتحدث في هذا الموضوع عن موعد صرف راتب التقاعد وسوف أتحدث في العديد من الأمور التي تتعلق برواتب التقاعد وذلك خلال السطور القادمة، هناك الكثير من التساؤلات الأخرى حول هذا الموضوع سوف أتحدث خلال هذا المقال فيها بشكل كبير وعليك أن تتابع من أجل الإطلاع عليها.

موعد صرف راتب التقاعد والاستعلام عنه

راتب التقاعد تابع للهيئة العامة للمعاشات وهي المسؤولة عنه وعن موعد صدور هذا المعاش وقد أصدرت أنه خلال يوم 25 من كل شهر هجري سوف يتم تنزيل هذا المعاش، ومن الممكن أن يتم الحصول عليه في اليوم نفسه، كما ذكرت أنه في حالة توافق

الموعد مع أحد أيام الإجازة الرسمية للبنك وهي خلال يومي الجمعة والسبت فإنه سوف يتم إلغاء الموعد وتحديد موعد آخر، وفي أغلب الأوقات سوف يتم ترحيله إلى يوم الأحد وهو بداية الأسبوع.

كيفية التحقق من رواتب المتقاعدين في السعودية

لكي تقوم بالتحقق من رواتب المتقاعدين في السعودية عليك أن تقوم بمجموعة من الخطوات بالترتيب، وهذه هي الخطوات التي يبحث عنها الجميع: