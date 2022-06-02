نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد رخصة قيادة للنساء عبر أبشر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة حجز موعد رخصة قيادة للنساء عبر أبشر الإلكترونية على محرك البحث “جوجل”، وقد أطلقت الحكومة السعودية منصة أبشر الإلكترونية في السنوات الماضية في إطار اهتمامها بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على الرقمنة بدلاً من الإجراءات الورقية للتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم في إطار رؤية السعودية 2030م بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتقدم المنصة العديد من الخدمات إلى المواطنين رجال ونساء بشكل إلكتروني بسيط، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية حجز موعد استخراج رخصة للنساء كما وضحنا لكم في مقال سابق طريقة حجز موعد المرور عن طريق الجوال، فإلى نص المقال.

حجز موعد رخصة قيادة للنساء

تستخدم النساء السعوديات منصة أبشر الإلكترونية في حجز موعد رخصة قيادة، ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء هذه الخدمة كالتالي:

أولاً يتوجب عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر .

. ثانياً قم بتسجيل الدخول إلى الموقع بإسم المتسخدم وكلمة المرور.

ثالثاً قم بتفعيل الرمز المرئي المرسل إلى رقم جوالك المسجل في أبشر.

رابعاً قم بالنقر على خدمة المواعيد ضمن القائمة المنسدلة من أيقونة المواعيد.

خامساً قم بالنقر الآن على “حجز موعد جديد” ثم اختر خدمة “إصدار رخصة قيادة”.

سادساً حدد منطقتك وفرعك وتاريخ الحجز.

سابعاً قم بتأكيد بيانات الحجز.

شروط استخراج رخصة القيادة

لا بد من توفر عدة شروط في المتقدمات من النساء السعوديات لإستخراج رخصة القيادة، ويُمكنكم التعرف على أبرز الشروط المطلوبة كالتالي:

الشرط الأول لا يقل العمر عن 18 بأي حال من الأحوال وقت التقدم.

ثانياً لا بد من النجاح في كل الإختبارات والإشارات المقررة.

ثالثاً يجب اجتياز الكشف الطبي.

رابعاً أن تدفع المتقدمة كل الرسوم المقررة للرخصة.

ومن الجدير بالذكر أن رسوم إصدار رخصة القيادة لمدة عام هى 40 ريال سعودي وإذا كانت المدة 5 أعوام تكون الرسوم 200 ريال سعودي وفي حالة ما إذا كانت المدة 10 سنوات يتوجب دفع رسوم 400 ريال سعودي.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا ويُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات سونقوم بالرد عليكم في الحال