رابط وظائف هيئة تقويم التعليم 1443 sareers.etec.gov.sa هنا شروط وظائف هيئة تقويم التعليم

رابط وظائف هيئة تقويم التعليم، أصبح من أهم الروابط التي يتم البحث عنها اليوم الخميس 2 يونيو 2022، من قبل ألف الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل متميزة، بالتزامن مع إعلان الهيئة عن توافر عدة وظائف “مراقبين، وظائف إدارية، وظائف تقنية وهندسية”، وحددت الهيئة الشروط العامة المطلوبة لكل وظيفة وأيضاً رابط التسجيل الإلكتروني للوظائف، وموعد فتح التسجيل وهو ما سنقدمه لمتابعينا عبر موقع ثقفني، حتى يستطيع الراغبين في التسجيل معرفة كافة تفاصيل الوظائف.

وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب

متعاون لمراقبة أختبارات المحوسبة. أخصائي إدارة مشاريع. أخصائي عمليات. أخصائي إحصاء. مدير مشاريع.

الشروط العامة للتسجيل في الوظائف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الحصول على الشهادات العلمية المطلوبة للتسجيل في الوظائف.

في حالة أن الشهادة من خارج المملكة يجب أن تكون معادلة من قبل وزارة التعليم السعودية.

توافر الخبرات المطلوبة في الوظائف التي تتطلب خبرات سابقة.

أماكن وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب 1443

“مكة المكرمة،الطائف، جدة، الدمام، شقراء، الخفجي، القريات، تربة، تثليت، الخرمة، يدمه، رنية، الرياض”.

طريقة التسجيل في الوظائف

الدخول على موقع بوابة التوظيف بهيئة تقويم التعليم والتدريب sareers.etec.gov.sa .

. تسجيل بيانات الدخول للموقع.

تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك وخبراتك.

تسجيل البيانات المطلوبة في استمارة التقديم الإلكترونية بعناية.

النقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على حفظ البيانات ثم إرسال الطلب وطباعته والاحتفاظ بصورة منه لتقديمها عند المراجعة.

وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب