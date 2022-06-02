حجز موعد رخصة قيادة للرجال عبر أبشر 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة حجز موعد رخصة قيادة للرجال عبر منصة أبشر على محرك البحث “جوجل”، ولا شك أن الخدمات التي تقدمها المنصة تُعد الاكثر بحثاً بين المواطنين نظراً لسهولة اجرائها حيث تُقدم الخدمة إلكترونياً، فقد حصرت الحكومة السعودية في السنوات القليلة الماضية على المضى قدماً في تطبيق رؤية السعودية 2030م بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديمها للخدمات وتطوير التحول الرقمي ولهذا قامت بإطلاق منظومة أبشر الإللكترونية لتقدم من خلالها كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل إلكتروني، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية حجز موعد رخصة قيادة للرجال وأبرز الشروط المطلوبة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد، فإلى نص المقال.

حجز موعد رخصة قيادة للرجال

تتيح منصة أبشر إمكانية حجز موعد مسبق للرجال والنساء للحصول على رخصة القيادة عبر خطوات إلكترونية بسيطة نوضحها لكم كالتالي:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر .

. ثانياً قم بإختيار “أبشر أفراد” ثم سجل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً ستصلك رسالة إلى جوالك بها رمز التحقق المرئي قم بتفعيله.

رابعاً قم بالنقر على أيقونة المواعيد ومنها اختر خدمة المرور ومنها اختر خدمة المواعيد.

خامساً اضغط على “حجز موعد جديد” ثم اختر الخدمة المرادة.

سادساً اضغط على إصدار رخصة قيادة.

سابعاً قم الآن بتحديد المنطقة والفرع وتاريخ الحجز.

ثامناً انقر الآن على “تأكيد بيانات الحجز”.

تاسعاً يتوجب عليك الذهاب إلى الفرع المناسب للحصول على الرخصة.

شروط استخراج رخصة القيادة

يجب استيفاء بعض الشروط اللازمة لحصول الرجال والنساء على رخصة قيادة نوضحها لكم كالتالي:

أولاَ يجب اجتياز المتقدم للكشف الطبي.

ثانياً وجوب اجتياز الإختبارات والإشارات.

ثالثاً لا بد من سداد كافة الرسوم المطلوبة للرخصة.

رابعاً ألا يقل عن 18 عام.

وفي نهاية مقالنا اليوم نرجو أن نكون عند حسن ظنكم وأن نكون أضفنا كافة المعلومات المطلوبة بشأن هذا الموضوع الهام، ويُمكنكم التواصل معنا والإستفسار عن أي سؤال عبر التعليقات فقط قم بترك تعليق بالأسفل وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن