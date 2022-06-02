تاريخ نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 موعد صرف راتب الموارد البشرية sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة نوفر تاريخ نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السادسة لشهر مايو 2022م، حيث يترقب المتقدمين المقبولين في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد إعلان إيداع الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستحقين من قبل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن تم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين الجدد والمستفيدين بالدفعات السابقة، فمن يرغب في الإطلاع على حالة الأهلية والتعرف على قيمة المبلغ الموجود في خانة الدفعات المالية، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط منصة الضمان الاجتماعي الجديد المرفق، كما يمكنكم من خلاله أيضاً التقديم على الضمان الاجتماعي المطور لمن ينطبق عليه شروط الاستحقاق الجديدة المعلن عنها رسمياً.

تاريخ نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443

فتحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور منذ منتصف شهر نوفمبر بالعام الماضي، وذلك بعد إجراء العديد من التطويرات على نظام الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حيث أصبح برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد يدعم العديد من الفئات التي لم تكن موجودة من قبل في النظام السابق، وأوضحت بأنه يتم استقبال طلبات التقديم على الضمان المطور فقط من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

حيث أغلقت باب التسجيل في الضمان الاجتماعي عبر البوابة القديمة، ليتم التقديم فقط على النظام المطور لمن يرغب في الالتحاق بالبرنامج من خلال المنصة الجديدة، وبعد الانتهاء من التقديم على برنامج الدعم، يتم دراسة الطلب من قبل اللجنة المختصة، ومن ثم صدور قرار الأهلية خلال فترة زمنية قد تتجاوز الخمسة وعشرون يوماً، لتبدأ بعد ذلك في تغيير حالة الضمان الاجتماعي المطور من تحت التدقيق إلى مؤهل أو غير مؤهل.

وقد أكدت وزارة على أنها ستقوم بالإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق لجميع المتقدمين تدريجياً على دفعات، وقد قامت بإرسال رسائل نصية عل الجوالات المسجلة لدى النظام تفيد بأنه قد تم القبول في معاش الضمان الاجتماعي، وسيتم صرف الضمان الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري، ويمكن معرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور من خلال الجدول التالي:

صدور نتائج الأهلية الاثنين بتاريخ 23 مايو 2022م الموافق لتاريخ 22 شوال 1443هـ. تاريخ نزول الضمان الاجتماعي المطور الأربعاء بتاريخ 1 يونيو 2022م.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية التقديم على الضمان المطور أو التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم إنشاء حساب جديد في المنصة، ومن ثم التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد بتعبئة البيانات المطلوبة بالملف الموحد.

كما يتاح من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور إمكانية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني وكلمة المرور أو من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة بيانات حساب أبشر، وسيتم التحويل إلى بوابة الضمان المطور، ويمكن الحصول على رابط الضمان المطور للتقديم واستعلام الحالة من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تتيح منصة الدعم والإعانات الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية إمكانية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، فبعد اتباع رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الرسمي المرفق، يتم الضغط على “تسجيل جديد” لإنشاء حساب في المنصة يمكن من خلاله التقديم على البرنامج.

ثم إدخال البيانات الأساسية المطلوبة والنقر على تسجيل، وسيتم إرسال رمز التحقق على الجوال المسجل لدى النظام، قم بكتابة الرمز وأنقر على توثيق، ثم تسجيل دخول منصة الدعم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اتباع خطوات تعبئة بيانات الملف الموحد الموضحة بالفيديو التالي:

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

من صدر له قرار القبول النهائي في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، فيجب عليه التحقق من حسابه البنكي، والتأكد أيضاً من خانة الدفعات المالية في حسابه على منصة الضمان الاجتماعي الجديد، وفي حال الرغبة في التعرف على كم استحقاق الضمان للفرد أو الأسرة المتقدمة، فيمكن ذلك من خلال ترك تعليقاً بالأسفل يتضمن الدخل الشهري المكتسب وغير المكتسب وعدد أفراد الأسرة.

وذلك لعدم توفير حاسبة الضمان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للضمان، ولكن قبل البدء في احتساب الاستحقاق، يجب أولاً معرفة أن هناك بعض العوامل التي تؤثر في الاستحقاق مثل الثروات والأصول المملوكة للمستحق، والنفقات، بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن، ومجموع إجمالي الدخل الشهري المكتسب وغير المكتسب على مدار عام سابق قبل التقديم على الضمان المطور 1443.

ويجب على جميع المتقدمين التأكد من إضافة التابعين في الملف الموحد بشكل صحيح، وفي حال وجود تابع يتعدى عمره الثمانية عشر عام، فيجب عليه تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية لقبول الارتباط والموافقة على كونه تابع لعائل الأسرة حتى يتم إضافته ضمن المعالين، وفي حال الرغبة في التواصل مع الدعم الفني أو مركز العناية بالعملاء، فيمكن ذلك من خلال الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني.