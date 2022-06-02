20 ألف ريال تمويل للسعودي والمقيم بموافقة فورية بدون كفيل وبدون رسوم لدى شركة اليسر

تمويل للسعودي والمقيم عبر الأونلاين بموافقة فورية في السعودية من أهم الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير حيث ريد كل منها الحصول على تمويل شخصي فوري بأقساط شهرية ميسرة وذلك أصبح متاح لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين عن طريق موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية حيث وفرت الشركة تمويلات متعددة للمواطنين والمقيمين داخل أراضيها ومن ضمن تلك التمويلات المتوفرة للأفراد التمويل الشخصي الأصغر الذي يمتاز بأنه متوافق ومطابق مع معايير الشريعة الإسلامية بدون رسوم على مبلغ التمويل الذي يتراوح من 2 ألف ريال سعودي ويصل إلى 20 ألف ريال سعودي ولكن تحت ضوابط وشروط ميسرة لجميع العملاء المتقدمين لطلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر كما أستطاعت الشركة كسب العديد من العملاء بعد توفيرها التقديم على التمويل عبر الأونلاين حيث يمكن من خلالها الحصول على تمويل بدون كفيل وبدون رسوم إدارية بفترة سداد مجدولة للجميع بحد أقصى 3 سنوات بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

شروط وضوابط قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة

يحتاح التقديم على أي تمويل شخصي التعرف على كافة الضوابط المطلوبة لتوفيرها بالكامل وحتي يتم الموافقة على التمويل الشخصي الأصغر المقدم من شركة اليسر للإجارة والتمويل لابد من تطبيق الشروط والأحكام اللازمة للتمويل بالمملكة كذلك من أجل الحصول على جميع الخدمات التمويلية المقدمة للعملاء من الشركة لذلك سوف نوضح للجميع أهم الشروط والضمانات التي تطلبها الشركة كالتالي:

يطلب التمويل الشخصي الحد الأدنى للدخل الذي ربما يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية لدى شركة اليسر للتمويل.

شركة اليسر للتمويل تطلب من عملائها توفير فترة عمل مناسبة تبدأ من ثلاث أشهر على الأقل للعاملين في القطاعات المختلفة في السعودية.

كذلك يحتاج التمويل الشخصي الأصغر أن يكون المتقدم يبلغ من السن 22 عام إلى 60 عام.

القطاع العسكري متاح لهم التقديم عبر الأونلاين حتى العمر التقاعدي في السعودية.

المزايا والخدمة التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة