موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الدفعة السادسة لجميع المستحقين وشروط الاستلام للدعم نوضحها لكم، حيث يعتبر نظام الضمان الاجتماعي الجديد من أهم المبادرات الاجتماعية التي تطرحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية وهو يساعد على تقديم المنح المالية للطبقات الأشد فقرا والتي تتوفر لديهم شروط الاستحقاق لمعاش الضمان الإجتماعي المطور، وفي ذلك السياق يتساءل كل الأفراد عن موعد نزول معاش الضمان الإجتماعي الجديد للمرحلة السادسة وذلك مع نهاية شهر مايو لعام 2022 وتقوم الوزارة بإيداع معاش الضمان الإجتماعي القديم والجديد في ميعاد واحد حتي يتمكن المستحقين من الحصول على مبلغ المعاش وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الدفعة السادسة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالأعلان عن ميعاد الضمان الإجتماعي المطور مع كل أول شهر ميلادي وهو الموافق 1يونيو 2022 بحيث يتم نزول كل المبالغ المستحقة الخاصة بالحسابات القديمة والجديدة لكن لابد من انتقال كل الأفراد المستحقين في النظام القديم إلى نظام الضمان الإجتماعي الجديد قبل مجئ شهر أكتوبر حيث لايتم الانتقال تلقائيا، ولكن من الممكن أن يمتد صرف المعاش إلى منتصف الشهر.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443

قامت الوزارة بأطلاق بعض الاشتراطات الهامة للحصول على معاش الضمان الإجتماعي الجديد المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتمثل في الآتي:

لابد أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

لابد أن يكون المستحق لمعاش الضمان الإجتماعي الجديد قائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

لابد أن يبلغ من العمر 35 عام ولا يشتغل في أي وظيفة حكومية أو خاصة ولا يملك أي مملتكات أو سجل تجاري.

لابد إلا يفوق راتب المتقدم عن الحد الأقل لنظام الضمان الإجتماعي الجديد.

لابد على كل المستحقين لمعاش الضمان الإجتماعي الجديد تحديث بياناتهم باستمرار في برنامج الضمان الإجتماعي الجديد.

الفئات المستحقة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن الطبقات المستحقة للضمان الإجتماعي الجديد والتي يتوفر لديهم كل الشروط التي وضعها النظام الجديد للضمان الإجتماعي الجديد وتتمثل في الآتي: