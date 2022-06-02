آلية نقل المستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي إلى الضمان المطور الجديد عبر رابط sbis.hrsd

تلقى الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية تساؤل من أحد الأشخاص المستفيدين بشأن فشل محاولته إضافة أبناء عمه إلى الضمان الاجتماعي ورغبته في التعرف عن هل يتم نقل كافة المستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي إلى الضمان المطور؟ وفي ظل ذلك أجاب الحساب الرسمي للوزارة على هذا التساؤل ونوه على ضرورة نقل المستفيدين الحاليين إلى الضمان المطور من أجل عدم وقف المعاش بعد مرور فترة معينة وهي فترة التسجيل في الضمان المطور.

نقل مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى الضمان المطور

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية قد أوضحت من قبل أن عملية نقل الأشخاص المستفيدين الحاليين من برنامج الضمان الاجتماعي لن يتم نقلهم بصورة تلقائية من قِبل الوزارة إلى الضمان المطور، بل تلك العملية تحتاج من كل الأشخاص المستفيدين من البرنامج أن يقوموا بتسجيل أسمائهم في الضمان المطور قبل تاريخ معين وهو الثلاثين من شهر أكتوبر القادم من هذا العام، ففي خلال تلك الفترة على كافة المستفيدين الانتقال بصورة رسمية إلى الضمان المطور من خلال التسجيل به، وهذا في إطار الرد على نقل المستفيدين تلقائيًا إلى البرنامج المطور الجديد.

تأثر المعاش بالتسجيل في الضمان المطور

أما عن تأثر المعاش الشهري المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي فهو غير صحيح إذ أن التسجيل في الضمان المطور يستغرق حوالي تسعة أشهر من أجل تثبيت الأسماء وإدراجها في دورات الأهلية الجديدة، وفي تلك الفترة من الأشهر لن يتوقف أو ينقص أو يتأثر معاش المستفيدين بأي شكل من الأشكال، بل يستمر المعاش ولكن وفق القواعد والشروط القديمة من البرنامج.

يذكر أن تعديل ضوابط الضمان الاجتماعي تمت منذ نهاية العام الماضي 2021 من أجل أن يشمل أكبر فئة من السعوديين المحتاجين إلى المعاش الشهري، ويتم التسجيل في البرنامج من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للضمان الاجتماعي المطور وإضافة البيانات الخاصة بالمستفيد على أن تكون صحيحة ومن ثم إنهاء التسجيل مع العلم أن أي تأخر في تحديث البيانات قد يعرض المستفيد إلى وقف الدعم المخصص له في الشهر وكذلك إضافة بيانات شخصية خاطئة وغير صحيحة.