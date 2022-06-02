نزول معاشات الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd متى يكون شهرياً وموعد صرف الدفعة السادسة للمستحقين نستعرضه معكم حيث تزايدت عمليات البحث عن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور، والذي يعد واحدة من أهم المبادرات الإجتماعية التي طرحت من قبل وزارة الموارد البشرية داخل الأراضي السعودية، حيث يقوم هذا النظام بمنح مكافأة مادية للطبقات التي تعاني من الفقر الشديد، وكذلك الفئات ذوي الدخل المحدود داخل المجتمع، بشرط توافر عدة شروط أقرتها الوزارة على كل من يريد استحقاق هذا الضمان الاجتماعي، لذا يجب على من لم يقوم بتسجيل حتى الآن تقديم الطلب عبر النظام، من خلال هذا المقال نوضح أهم التفاصيل التي تخص هذا الموضوع، تابعونا.

نزول معاشات الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd متى يكون

من الجدير بالذكر أنه من المفترض أن يتم صرف معاش الدفعة السادسة داخل الضمان الاجتماعي المطور تزامنا مع بداية الشهر الجديد يونيو ،2022 حيث تبدأ الوزارة بإيداع الأموال للأفراد القدامى وكذلك المستحقين الجدد، ثم يتم الصرف من خلال الأماكن المخصصة لذلك، ويمكن لكافة المستحقين سواء قدامى أو جدد الاستعلام عن موعد نزول من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعودية، وعادة ما تقوم الوزارة بصرف الراتب مع بداية كل شهر، إلا أن هناك بعض الدفعات التي قد تقوم بصرف راتبها بعد مرور الثلث الأول من الشهر الميلادي.

يجب التنويه إلى أن الحكومة داخل المملكة السعودية قامت بفرض عقوبات عدة، لكل من يقوم بصرف هذا الضمان ولا يقوم بإعالة أسرته، حيث فرضت المملكة أكثر من عقوبة فقد فرضت على من يفعل ذلك غرامة كبيرة، تقدر بحوالي خمسة آلاف ريال سعودي وفي حال لم يستطع المذنب دفع تلك الغرامة، يتعرض لدخول السجن لمدة قد تصل إلى ثلاثة أعوام، لذا يجب الانتباه جيدا وعدم ارتكاب مثل تلك الحماقات حتى لا يتعرض الفرد لمثل تلك العقوبات.

متى ينزل معاش الضمان الاجتماعي المطور

قامت بعض المصادر داخل الوزارة بالإعلان عن موعد نزول الراتب ليكون في اليوم الأول من شهر يونيو الجاري، كما نوهت تلك المصادر أنه يجب على المستحقين القدامى أن يقوموا بالتسجيل داخل النظام المستحدث، وذلك قبل حلول شهر أكتوبر المقبل حيث تتوقف تلك العملية، وعلى من لم يجد اسمه ضمن النظام القديم معرفة أنه تم إدارجه تلقائيا داخل النظام المطور.