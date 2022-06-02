موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 تويتر وطريقة التواصل مع وزارة الحج والعمرة

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عمر شويل - جدة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 تسجيل الدخول وطرق التواصل مع وزارة الحج والعمرة بشأن خدمة استخراج تصريح الحج الإلكتروني، بحسب ما تم وضعه من شروط للحصول على تصريح.

شروط الحج لحجاج الداخل 1443

فقد قامت وزارة الحج والعمرة بتحديد موعد الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ولكن تم وضع مجموعة من الشروط الواجب توفيرها لدى من يرغبون تأدية فريضة الحج لعام 1443/2022 ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

أن تكون صحة المتقدم على أبشر واحدة من ضمن ما يلي: ( محصن، محصن جرعة اولى، محصن متعافي، خلو المتقدم من الأمراض المزمنة).

يمكن للمتقدم كذلك أن يقوم بالتسجيل من داخل المملكة في حين لم يسبق له الحج لخمس سنوات بحد أدنى.

كما يمكن للمتقدم ان يقوم بالتسجيل فردي، وتتمكن المرأة كذلك من التسجيل في من دون محرم.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443

حيث وفرت وزارة الحج والعمر السعودية بوابة إلكترونية أو المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 تسجيل الدخول.

وذلك حتى يتمكن الأفراد والمواطنين والمقيمين من التسجيل لمعرفة كل ما يخص الحج لعام 1443 هـ.

حيث يتم ذلك من خلال الحجز والحصول على تصريح الحج بموسم الحج لعامنا الحالي 2022.

كما ان الوزارة قد قدمت عدد من العروض الخاصة لكل خدمات الحج بهدف مراعاة كل الفئات والطبقات من الناحية الاقتصادية.

وذلك حتى يمكن كل الأفراد من الاستفادة من كافة خدمات الحج من بعد استيفاء كل الشروط التي قامت الوزارة بوضعها.

كيفية التواصل مع وزارة الحج والعمرة 1443

يمكن للأفراد التواصل مع وزارة الحج والعمرة من خلال الآتي:

العنوان: حيث يمكنك زيارة المقر بمدينة مكة المكرمة، طريق مكة جدة السريع، الحمراء.

أرقام الهاتف: رقم هاتف وزارة الحج والعمرة السعودية هو: 00966920002814 – 8004304444.

رمز البريد: هو صندوق بريد 2475، والرمز البريدي: 11183.

موعد التسجيل في الحج 1443

رسميا موعد التسجيل في الحج 1443 هـ، يبدأ من يوم الأحد الموافق لتاريخ التاسع من شهر ذي القعدة 1443، الموافق لتاريخ الثامن من شهر يونيو عام 2022 م.

إلى هنا يكون قد انتهى حديثنا اليوم عن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 تسجيل الدخول، وطرق التواصل مع وزارة احج والعمرة، وشروط الحج وموعد التسجيل في الحج.