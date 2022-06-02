التأمينات الاجتماعية استعلام عن طلب برقم الهوية 1444 عبر الموقع الرسمي حيث إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية السُّعُودية هي الجهة المعنية بتقديم كافة خِدْمَات التأمينات الاجتماعي داخل المملكة للمواطنين، وهي أيضًا أصبحت في الوقت الحالي تتيح للمواطنين المزيد من الخِدْمَات الرقمية الإلكترونية التي تتم عبر الويب مثل الاستعلام والتقديم وغيرهم، لذلك سوف يتم من خلال موقع ثقفني توضيح طريقة الاستعلام عن طلب عبر التأمينات الاجتماعية بالتفصيل.

التأمينات الاجتماعية استعلام عن طلب

يمكن إجراء استعلام عن طلب الاشتراك التأمينات الاجتماعية السُّعُودية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب مباشرةً إلى الرابط الرسمي التأمينات الاجتماعية السعودية تسجيل الدخول

النقر على أيقونة تسجيل الدخول، ثم إدخال اسم المستخدم وكمة المرور والرمز المرئي والنقر على دخول.

كما يمكن النقر على إنشاء حساب جديد وإدخال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل في حالة عدم وجود حساب مسبق.

عند إتمام تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية ، يتم النقر على علامة تبويب بعنوان (الخِدْمَات الإلكترونية).

من بين قائمة الخِدْمَات التي سوف تظهر للمستخدم؛ يجب الضغط على خدمة (التحقق من الاشتراك) ثم (التأمينات أونلاين).

ينبغي هنا على المستعلم أن يقوم بإدخال رَقْم الهُوِيَّة الوطنية الخاص به، والنقر بعد ذلك على زر (استعلام).

بذلك سوف يظهر أمام المستخدم صفحة جديدة تحتوي على البيانات حول اشتراك الضمان، لذك؛ فإنه في حالة عدم جود اشتراك في النظام الذي يدل على عدم قَبُول الطلب؛ فهنا سوف يعرض الموقع نتيجة تشير إلى أن صاحب بطاقة الهُوِيَّة الوطنية المستعلم غير مشترك في التأمينات، ويجب عليه أن يقوم بـِ متابعة الطلب مرة أخرى لاحقًا.

رابط الاستعلام عن طلب التامينات الاجتماعية

إن الرغبة في إجراء استعلام عن التأمينات الاجتماعية السُّعُودية يستوجب على المستعلم أن يلتزم باتباع الطريقة السليمة الصحيحة التي قد أعلنت عنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السُّعُودية ، حيث ينبغي الولوج إلى الموقع الرسمي للتأمينات والبدء في التسجيل او إنشاء حساب جديد على الموقع ، ثم الذَّهاب إلى الخِدْمَات الإلكترونية والبدء في إدخال رقم الهُوِيَّة الوطنية وغيرها من البيانات المطلوبة عبر خدمة التحقق من اشتراك التأمين أون لاين عبر موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، حيث سوف يكون في مقدور المستخدم هنا الحصول على عدد كبير من الخِدْمَات مثل الحقق من حالة الطلب والاشتراك أو الاستعلام عن مدة التأمين أو الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية أو غيره من الخِدْمَات الأخرى المتوفرة عبر هذه المنصة بسهولة ويسر وعبر مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة جدًا.