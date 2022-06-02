تمويلك أسهل وأسرع مع تمويل سلفة قد يصل إلى 5000 ريال سعودي

الآن أصبح بإمكانك الحصول على تمويل سلفه بأسهل وأسرع الطرق تقدر تحصل على تمويل قد تصل قيمته إلى 5000 ريال سعودي بحد أقصى، حيث تعتبر منصة سلفه من أهم المنصات الإلكترونية الحديثة التي يمكنك التعامل معها من قبل المصرف المركزي بالمملكه العربية السعودية، حيث توفر إمكانية الحصول على تمويل أو قرض لمساعدة العديد من المواطنين السعوديين من هم من محدودي الدخل على تحسين مستوى المعيشة ومواجهة الغلاء أو إقامة بعض المشروعات دون الحاجة لوجود كفيل أو ضامن أو تحويل الراتب.

خطوات الحصول على تمويل سلفة المميز

أولا قم بفتح الصفحة الرئيسية لمنصة سلفة الإلكترونية.

ثانيا قم بإدخال الحساب الشخصي الخاص بك، من خلال الضغط على أيقونة (تسجيل دخول) ثم قم بإدخال كلمة السر الخاصة بك.

ثالثا قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك أو رقم الهوية الوطنية.

تأكد من إدخال كافة بياناتك بصورة صحيحة.

قم بتحديد قيمة التمويل التي ترغب في الحصول عليها، ثم حدد الطريقة التي ييمكنك السداد بها.

بعد إتمام كافة البيانات يمكنك الضغط بالموافقة على كافة الشروط .

وأخيرا قم بتأكيد البيانات وستصلك رسالة تأكيد.

شروط الحصول على تمويل سلفة المميز

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير

يشترط ألا يقل راتبه الشهري عن 5 آلاف ريال سعودي.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 23 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يشترط على الموظف الحكومي الراغب في الحصول على تمويل ألا تقل مدة خدمته عن ٣ شهور والموظف الخاص عن ٦ شهور.

مزايا الحصول على تمويل سلفة الإلكتروني

جميع التعاملات مع سلفة تنطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية. يتميز تمويل سلفة الإلكتروني بأنه ليس بحاجة لوجود كفيل ولا تحويل راتب. تمويل سلفة يمكن سداده بأسهل وأبسط الطرق . يمكنك الحصول على تمويلك من سلفة في غضون ١٠ دقائق فقط لا أكثر مهما كانت قيمة المبلغ. يتميز تمويل سلفة الهامش ربح قليل مقارنة بباقي أنواع التمويلات.

تمويل سلفة يمكنك من الحصول على تمويلك في أسرع وقت دون أي معاناة كمان يمكنك السداد بالطريقة التي ترغب بها دون التقيد بمبلغ معين أو فترة محدودة، كما يمكنك التواصل مع منصة سلفة الإلكترونية في أي وقت على مدار ٢٤ ساعة أو التواصل مع خدمة العملاء لتلقي كافة الإستفسارات والشكاوى.