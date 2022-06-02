نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اخذ مستحقاتي من التأمينات بالسعودية 1443 والاستفسار gosi.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم في هذا المقال الرد على سؤال كيف اخذ مستحقاتي من التأمينات الاجتماعية، حيث يريد الكثير من الأشخاص الاستعلام عن كيفية الحصول على المستحقات، حيث يوجد الكثير من الأشخاص العاملين في جميع انحاء المملكة المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين قاربوا من سن التقاعد، ويريدون المطالبة بالحصول على المعاش الخاص بهم، ويوجد الكثير من الأشخاص الذين يتساؤلون عن موعد نزول معاش التأمينات، كل هذا سنتابعه معكم ، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين في موقعكم ثقفني.

التأمينات الاجتماعية

وتعتبر التأمينات الاجتماعية من أحد أهم المؤسسات التي توجد في أي دولة من دول العالم، وهي موجودة وتعمل في المملكة العربية السعودية لتأمين الموظفين، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، حيث يتم التأمين على الموظف بشكل اجباري.

حيث يتم دفع نسبة من الراتب يدفع الموظف جزءا منها وتتحمل الشركة أو الجهة التي يعمل بها الموظف جزء آخر كاشتراك في مؤسسة التأمينات، وما يدفعه الموظف سيحصل عليه مرة أخرى كمعاش شهري وقت التقاعد أو في حالة حدوث اي ظرف طارئ يمنعه من العمل.

وقد تابعنا معكم موعد نزول الضمان الاجتماعي للمستفيدين، فتابعوا معنا.

كيف اخذ مستحقاتي من التأمينات

وسنتابع معكم بالخطوات الموضحة وبالرابط الرسمي كيف اخذ مستحقاتي من التأمينات بكل سهولة ويسر وهذا بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي، فتابع الخطوات الآتية:

قم بالحصول على نموذج عمليات التعويض النسخة السادس وقم بطباعته، وستجده في موقع التأمينات الاجتماعية gosi.gov.sa.

اطبع نموذج عملية التعويض، وقم بتعبئته، أدخل البيانات العامة الخاصة بك، كما هو موضح في المقطع بالأعلى.

بعدها اذهب إلى الإقرار وقم بملئه والتوقيع عليه.

قم بتصوير الاستمارة التي عبئتها على الجوار وقم بتحويلها إلى pdf.

اذهب إلى صفحة تواصل معنا في التأمينات عبر الرابط contact.

ثم اختر لخدمتك أفضل.

اضغط على طلب خدمة.

أدخل كافة البيانات كما هو موضح في المقطع.

ثم بعدها قم بإرفاق الاستمارة التي عبئتها.

اضغط على اكمال الطلب.

رقم التأمينات الاجتماعية للاستفسار

ويمكنكم التواصل مع التأمينات في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات بكل سهولة ويسر وهذا عبر الرقم الآتي: