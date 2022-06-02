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عمر شويل - جدة طلب مقابلة الأمير عبد العزيز بن فهد وتقديم الحاجة إليه مباشرة من الأهداف التي يرجوها الكثيرين من محبي الأمير، حيث حاز على شرف مقابلته شخصيا كثيرين ممن طلبوا التقابل معه وقاموا بشرح تلك التجربة، كما يرغي الكثيرين من أصحاب الحاجات في التعرف على طرق تقديم طلبات المساعدة إليه، لسداد الديون المتأخرة أو الإيجارات أو الكهرباء لغير القادرين، كما يسعى الكثيرين الحصول على عطايا الأمير والتي قدمها من قبل لبعض المحتاجين والتي شملت بعض منازل تم تأثيثها لهم أو سيارات للمساعدة على التنقلات.

طلب مقابلة الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud أرقام مباشرة (مساعدة مالية – سداد دين)

يرغب الكثير من السعوديين لمقابلة الشخصيات الهامة والمشهورة في الوسط السعودي، ويقوم أيضا الراغبين في الحصول على المساعدة في مقابلة أصحاب الايادي البيضاء لشرح الأحوال المالية لهم على الواقع، وقام الأمير بمقابلة الكثير من المحتاجين مباشرة في منازلهم ووعدهم بتقديم المساعدة المطلوبة لهم، ببناء منزل أو ترميمه، كما يقوم بمساعدة الار الفقيرة والايتام بتقديم دعم نقدي، أو شهري، لهم للمساعدة على مجابهة مصاعب الحياة، وقام الأمير بإطلاق المؤسسة الخيرية له، مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، لمتابعة كافة الطلبات.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للمساعدات الإنسانية

أطلق الأمير المؤسسة الإنسانية لمساعدة المحتاجين من ماله الخاص، ويقوم من خلال المؤسسة باستقبال الطلبات الكثيرة للمساعدة من المواطنين السعوديين بالاتصال على أرقام المؤسسة المباشرة أو التراسل عبر البريد السعودي بخطابات طلب المعونة من الأمير، ويرشد موظفي المؤسسة طالبي المساعدة على الطريقة الصحيحة لتقديم الطلب الرسمي عبر البريد الإلكتروني للمؤسسة، ويكون على المتقدمين بالطلبات الالتزام بشروط المساعدة لضمان قبول الطلب.

شروط مساعدات مؤسسة الأمير (مساعدة مالية – منزل)

تم وضع عدد من الشروط العامة التي يجب الالتزام بها، ويكون إنقاص أحد هذه الشروط سببا في عدم الالتفات إلى الطلب، وخاصة الطلب الغير مرفق بالوثائق، وتكون الشروط كالتالي:

أن يكون صاحب الطلب هو من تقدم به.

يكون المتقدم من السعوديين، على أن يكون المتقدم على راس الاسرة، ويتم قبول طلبات الأرامل والمطلقات كذلك.

يتم تقديم كافة المعلومات عن صاحب الطلب دون إنقاص ويتم تسجيل كيفية التواصل معه من المؤسسة.

يكون على صاحب الطلب تحديد نوع الحاجة المطلوبة.

يقوم بتقديم الوثائق التي تثبت المرض أو الدخل القليل أو عدم وجود دخل، بما يثبت الاحتياج.

يجب ألا يتم تقديم بيانات مغلوطة ولا يتم التسامح مع التلاعب بالبيانات والوثائق.

امتدادا لمبادرته الإنسانية بقضاء الدين عنهم وتعويضهم بمركبة جديدة.. الأمير عبدالعزيز بن فهد يشتري منزلا بمليون ريال لأبناء الراحل #محمد_الشمري pic.twitter.com/0Nu9eoCN5J — تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) امتدادا لمبادرته الإنسانية بقضاء الدين عنهم وتعويضهم بمركبة جديدة..



الأمير عبدالعزيز بن فهد يشتري منزلا بمليون ريال لأبناء الراحل #محمد_الشمري



pic.twitter.com/0Nu9eoCN5J — تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) January 2, 2022

وقد قام العديد من المواطنين بالمملكة بمقابلة الأمير مباشرة وقاموا بشرح تجربة المقابلة المثيرة متكلمين عن تواضع الأمير وكرمة وحسن ضيافته لهم، كما قام بمقابلة الكثيرين وقدم لهم المساعدات السخية التي خرجوا على وسائل التواصل الاجتماعي متحدثين عنها.

صيغة طلب المساعدة والمعونة من مؤسسة الأمير

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود

تحية طيبة لسموكم وبعد

أتقدم لسموكم طامعا في كرم عطائكم وأيديكم البيضاء بطلب مساعدة (تذكر نوع المساعدة) وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة.

وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة. تختم طلبك بالدعاء للأمير وأسرته.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام لسموكم.

اسمك بالكامل/ ……………………..

عنوان إقامتك/ ……………………..

رقم هاتفك للتواصل/ …………….

أرقام وموقع إلكتروني مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

رقم مباشر للاتصال بمكتب الأمير عبد العزيز من داخل المملكة:

الأرقام المجانية من داخل المملكة: 9665832648526600 (الرقم الأحدث)- من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

“رقم واتساب المؤسسة”: 8004000000.

تويتر الأمير .

ممكن تقديم طلبات بمتابعة مؤسسة الملك فهد الإنسانية.

تواصل منطقة تبوك