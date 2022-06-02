سارع بطلب قرض سلفة 5000 ريال وموافقة فورية خلال ساعات بدون تحويل راتب ولافائدة

لطلب سلفة فورية وعاجلة بمبلغ اقصاه 5000 ريال من منصة سلفة تقدم اسرع تمويل طارئ والموافقة العاجلة على التمويل، حيث خصصت معظم بنوك المملكة مبلغ 5000 الاف ريال قيمة سلفة بالموافقة مع منصة سلفة لمنح اى سعودي الجنسية سواء رجل او سيدة على مبلغ سلفة الفوري كسلفة فورية لاعانته او لفك عثرته او لسداد دينه او لاية ظروف ما، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على سلفة واهم مزاياها وكيفية التقديم عليها، وهي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية بالتعاون مع احدى بنوك المملكة،وتعتبر سلفة تمويل نقدي كامل لحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم، ولحسن الحظ يتوفر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب يوفر سبلا للعملاء حتى يستفيدو منها في قضاء نواقصهم وحل مشاكلهم المادية، إيداع فوري وتسهيل للسداد الشهري ما يميز هذا النظام التمويلي المتوفر لدى شركة سلفة الإلكترونية، هو السرعة الفورية في تنفيذ عملية الإستلام دون أي مشاكل ودون تحويل للراتب، وتساهم سلفة بكل جهد في توفير أقصى سرعة ممكنة لإستفادة الفرد من السيولة التمويلية التي يحتاجها.

شروط الحصول على سلفة:

يشترط ان يكون طالب السلفة سعودي الجنسية.

يبدأ عمر المتقدم من 23 عام بحد أدنى حتى 60 عام بحد أقصى.

يكون الدخل الشهري له بحد أدنى 5 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

وكما يشترط على الموظفين في القطاعات الحكومية أن لا تقل مدة خدمتهم في الوظيفة عن ثلاثة أشهر وبالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، مدة الخدمة في التوظيف لا تقل عن ستة أشهر، لاستكمال طلبهم.

أهم مزايا سلفة:

موافقة سريعة وفورية لاتستغرق ساعات من التقديم عليها.

بفائدة وربح بسيط للغاية.

يتم سدادها خلال 6 شهور علماً بأن السداد يتميز بكل سهولة وبساطة.

متوافقة مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية.

اهم البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة:

بنك الرياض.

بنك البلاد السعودي.

بنك الاستثمار السعودي.

المصرف الأول.

كيفية طلب سلفة من منصة سلفة: